Arta negocierilor nu e la îndemâna oricui. UE a reușit în sfârșit să-și aprobe bugetul viitor, după un parcurs de mai mult de doi ani și jumătate. Sperăm că discuțiile pentru formarea unui guvern în România să nu dureze la fel de mult.

Povestea bugetului UE pentru următorii șapte ani a început în mai 2018, cu o propunere făcută de Comisia prezidată atunci de Jean Claude Juncker, a trecut inclusiv printr-o președinție românească a Consiliului, șia fost drastic influențată de pandemia de COVID-19.

Dar, după mai bine de doi ani și jumătate de negocieri, bugetul UE pentru 2021-2027, care include și fondurile pentru redresare post-COVID de 750 miliarde, a primit aprobarea Consiliului și a Parlamentului European. Și tot mai rămân niște bucăți de legislație încă neadoptată.

Nici negocierile cu Marea Britanie nu s-au terminat. După doi ani de negociere a unui acord de ieșire din UE, acum Londra și Bruxelles-ul încă nu s-a pus de acord în privința viitoarei relații dintre cele două părți. Cu două săptămâni înainte ca britanicii să iasă de tot din piața unică, o înțelegere se împiedică în niște vase de pescuit.

Și totuși negociatorii UE și cei ai Londrei tot caută compromisul și au arătat de-a lungul sesiunilor de discuții suficiente momente de flexibilitate.

De câteva zile, și la București au început negocierile dintre PNL, USR PLUS și UDMR pentru formarea unei coaliții guvernamentale. Deocamdată, mai multe detalii dau partidele pe Facebook decât în comunicatele comune, dar sperăm că, măcar în discuțiile din spatele ușilor închise, sunt ceva mai deschiși în comunicare.

E totuși un semn bun că negocierile continuă și toate cele trei formațiuni au arătat mai multă flexibilitate în privința propriilor obiective. „Toate soluțiile rămân pe masă”, este mesajul transmis de cele trei partide. Sperăm să nu dureze totuși ani de zile până când ajung și în Monitorul Oficial.

