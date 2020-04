Pe motiv de ”dezmăț” în materie de export de cereale, Guvernul a decis printr-o nouă ordonanță militară să interzică exporturile de grâu, orz, ovăz, soia sau turte. În realitate, exporturile sunt mai mici ca anul trecut.

Guvernul a dat o nouă ordonanță militară care include și interzicerea exportului de cereale - grâu, orz, ovăz, soia, turte, făină, dar și zahăr.

Motivul invocat de premierul Ludovic Orban: E ”un adevărat dezmăț” în materie de export de cereale. Cifrele îl contrazic pe premier, cantitățile exportate fiind mai mici decât anul trecut.

E drept că producția de cereale a României a scăzut în 2019, comparativ cu 2018, dar temerile guvernanților că am putea rămâne fără grâu, din cauza ”lăcomiei” unor exportatori par exagerate.

Dacă se ascunde ceva în spatele acestei decizii, cu siguranță vom afla.

În trecut, au fost numeroase relatări de presă privind exportul unor produse și apoi reimportarea lor, mecanism extrem de profitabil pentru unii afaceriști.

Ordonanța militară nr 8 suspendă vânzarea de pachete majoritare de acțiuni în cadrul companiilor din Sistemul Energetic Național, indiferent dacă sunt de stat sau private.

Ordonanța militară nr. 8 mai prevede și menținerea piețelor agroalimentare pe toată perioada stării de urgență, strict pentru agricultorii care prezintă certificat de producător agricol, precum și prelungirea interdicției zborurilor spre și dinspre Spania.

Guvernul pregătește și o rectificare bugetară în condițiile în care există o scădere de venituri estimată în jur de 20 de miliarde lei și o creștere a cheltuielilor de aproape 12 miliarde lei, potrivit ministrului de finanțe.

Peste 56.000 de companii au cerut bani de la guvern pentru acoperirea indemnizațiilor plătite angajaților pe care îi trimit în șomaj tehnic. Ludovic Orban vrea ca povara să fie distribuită cât de cât egal și cere ca și ”șefimea” din sectorul public să fie inclusă în OUG prin care se prevede șomajul tehnic pentru unii bugetari.

La nivel european, miniștrii de finanțe din Zona Euro au reușit în cele din urmă să ajungă la un acord privind un plan de redresare în valoare de 500 de miliarde de euro. Banii vor fi alocați pentru sprijinirea companiilor și asigurarea locurilor de muncă.

Recomandarea de lectură a redacției: Spiegel Online - A Look at the Treatments Currently Being Used against the Coronavirus