Nerespectarea măsurilor de protecție impuse, valul de plecări în concedii și nepăsarea cu care este tratată răspândirea COVID-19 ne plasează într-un top negru al Europei, dar aduce și noi restricții ce urmează să fie aprobate de Guvern.

O fetiță de 12 ani din Oradea oferă un exemplu demn de urmat, dar neinteresant pentru mulți dintre oameni. Infectată cu COVID-19, aceasta și-a făcut bagajul și a cerut să fie internată pentru a-și proteja mama bolnavă de cancer.

Medicul Virgil Musta atrage atenția că, dacă nu ne trezim din prostie, o să urmăm drumul Italiei în privința evoluției catastrofale a epidemiei COVID-19.

Raportul pe ultima săptămână privind evoluția virusul la noi în țară confirmă că suntem pe un drum greșit.

În consecință, de la 1 august ne așteaptă noi restricții. De la purtarea obligatorie a măștii de protecție în anumite intervale orare în spațiile deschise, până la închiderea localurilor pe timpul nopții.

Gabriela Firea a mai trecut în "palmaresul său” de primar o realizare: explozia de gravide din București. În concepția sa, numărul de femei gravide se datorează vocuherelor pe care Primăria Capitalei le oferă în acest sens.

Tot Gabriela Firea a ajuns la conculzia că în București nu este niciun pericol în privința COVID-19, cu toate că datele oficiale și realitatea din spitale îi dau peste nas.

Guvernul vrea să majoreze salariile anumitor angajați din sistemul de sănătate și să bage pauze pentru cei care muncesc în echipamente de protecție.

Alte știri:

În Argeș masca devine obligatorie în spațiile publice deschise de joi;

CFR Cluj, program ”infernal” din cauza testelor eronate;

Agonia conspiraționiștilor: „Treziți-vă! Nu vă mai pot vedea cu măști pe bot”;

Comisia aprobă o schemă de ajutoare pentru România, destinată transportului aerian;

IRES: Trei sferturi dintre români sunt îngrijorați de situația generată de pandemia DE COVID–19;

Cătălin Predoiu: Prea mulți infractori condamnați au rămas cu banii la ei.

Recomandare de lectură: The Telegraph - The home-working revolution will derail the middle-class gravy train