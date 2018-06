PSD a stabilit mult trâmbițatul miting pentru seara zilei de 9 iunie, Viorica Dăncilă anunțând că va participa la protestul din Piața Victoriei.

Trăim într-o utopie orwelliană: Viorica Dăncilă anunță că merge la un protest în Piața Victoriei, unde se află sediul Guvernului pe care-l conduce chiar ea. Cum mitingul PSD începe la ora 20:00, poate află și senatorul Șerban Nicolae cum e cu blițul telefoanelor.

Social-democrații se pregătesc nu doar de un miting bizar, ci și de suspendarea președintelui, în cazul în care Klaus Iohannis nu va respecta decizia CCR privind revocarea lui Kovesi.

Va fi interesat de văzut dacă la protest va participa și fostul ministru al Transporturilor, Dan Șova, care așteaptă cu multe emoții sentința în dosarul CETI Govora, după ce procurorii au cerut judecătorilor de la ÎCCJ condamnarea sa la 9 ani închisoare pentru trafic de influenţă, susţinând că pedeapsa de 3 ani închisoare dată de instanţa de fond este „nejustificat de blândă”.

Am putea spune că la Chișinău PSD a pierdut alegerile. Scrutinul pentru primăria Capitalei R. Moldova a fost câștigat de Andrei Năstase. Candidatul dreptei proeuropene nu a beneficiat de sprijinul social-democraților români, care ”au uitat” să-l felicite pentru victorie.

O veste bună vine și de la Transgaz, care a anunțat că a început construcţia primei faze a gazoductului BRUA, un proiect de interes naţional, care va duce la diversificarea surselor de gaz pentru statele din regiune.

