Rămas fără funcție în Senat, Călin Popescu-Tăriceanu se vede și fără grup în Camera Deputaților, motiv pentru a-și jigni foștii colegi. La nivel european, Ursula von der Leyen încearcă să-și apere Comisia, intrată deja sub tirul criticilor.

Cinci deputați ALDE au demisionat, astfel că Tăriceanu rămâne fără grup și la Camera Deputaților, după ce pățise același lucru și la Senat. Trei dintre demisionari fuseseră propuși de premierul Viorica Dăncilă pentru a prelua portofoliile de la Energie, Mediu și Relația cu Parlamentul, așa că e posibil să-i regăsim în curând în curtea PSD.

Supărat, Tăriceanu a descoperit acum că Ion Cupă nu poate să spună două propoziții legate: ”(Dănuț - n.r.) Andrușcă de la PSD era parfum de flori".

Opoziția mai amână un pic moțiunea de cenzură, tot sperând că parlamentarii ALDE și Pro România vor semna textul acesteia. Mișcarea e pe placul PSD care are timp să mai recruteze ceva parlamentari și să facă glume pe seama opoziției.

În R. Moldova, încă doi deputați ai Partidului ”Șor”, vizați în dosarul fraudei bancare de un miliard de dolari, au rămas fără imunitate și urmează a fi cercetați penal. Aceștia au fost deja reținuți.

Pe măsură ce se apropie audierile din comisiile PE, apar noi informații despre ”bubele” unor comisari desemnați. Belgianul Didier Reynders, selectat de Ursula von der Leyen drept apărător al statului de drept în viitoarea Comisie Europeană, este suspectat de corupție și spălare de bani.

Într-un editorial publicat în mai multe cotidiene europene, von der Leyen a încercat să-și apere Comisia, dar a abordat doar chestiuni de suprafață. Nimic de substanță, ceea ce face ca audierile din Parlamentul European să devină și mai interesante.

În privința Brexit, lucrurile bat pasul pe loc. Boris Johnson a lipsit de la conferința de presă prevăzută cu omologul din Luxemburg, Xavier Bettel, după ce nu a reușit să-i convingă pe europeni să modifice acordul de retragere.

Recomandarea de lectură a redacției: BBC Online - ”In a coma for a week - now I want gold”