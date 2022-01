Scriitorul antic grec Esop spunea: “Pe hoții mărunți îi trimitem la închisoare, iar pe cei mari îi numim în funcții publice”.

Secole mai târziu, aforismul este demonstrat tot mai des prin fapte. Al 70-lea premier al României este acuzat cu probe solide că a plagiat lucrarea de doctorat (nu e nici primul, dar să sperăm că e ultimul). Hoțul, indiferent dacă fură o găină, bani de la o casă de amanet sau ideile așezate pe hârtie înainte de altcineva… este tot hoț.

Cum se raportează statul la acești "hoți la costum”? Simplu - duce discuția în derizoriu și face scut în jurul lor. Liberalii nu au abdicat de la acest bine cunoscut sistem în care omul de partid, de regulă într-o funcție înaltă, este susținut și scuzat de colegii mai mici. Dacă domnul Nicolae Ciucă, general cu 4 stele în rezervă, va fi găsit vinovat de comisiile pe care tot el le-a sesizat să-i verifice lucrarea, atunci va fi "mâncat” de partid.

Există și o probabilitate destul de mare ca Nicolae Ciucă, la fel ca mulți alții înainte lui, să își vadă mai departe liniștit de cariera politică și dintr-o altă funcție.

Întâiul sfătuitor al țării, nelipsit de pe micile ecrane când dușmanii de doctrine călcau strâmb, a reacționat și el. Klaus Iohannis, critic al plagiatorilor, penalilor și hoților, cel care cerea demisii și făcea apel la conștiință, a transmis sec faptul că decizia premierului de a solicita analiza doctoratului este „corectă și necesară”.

Între timp, premierul nostru și-a văzut ieri liniștit de treabă: a prezentat companiilor din energie ce măsuri legislative pregătește Guvernul, asta așa, să vadă lumea că o fi furat el cuvinte pentru a deveni doctor, dar problemele adevărate ale României sunt mai importante, iar el este gata să le înfrunte (sîc!).

Nu ne-am săturat de incompetenți, mincinoși și oameni de mucava în fruntea țării? Ne-am obișnuit cu ei și ne-am resemnat cu gândul că, orice ar fi, din rău mergem în mai rău? Dacă este așa, problema nu este cu siguranță la categoriile enumerate mai sus, ci la noi, la societate.

