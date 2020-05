Criza COVID-19 a scos la iveală poate cele mai mari deficiențe ale politicului în privința gestionării unei crize de amploare.

După primele ședințe de gestionare a epidemiei COVID-19 din starea de alertă, Klaus Iohannis a susținut o declarație de presă în care a atacat din nou PSD pe motiv că are interese ascunse, în timp ce ”unii politicieni încurajează încălcarea legilor și nerespectarea măsurilor de protecție”.

Președintele american Donald Trump își continuă atacul la adresa Organizației Mondiale a Sănătății și a dat un ultimatum de 30 de zile pentru a face ”îmbunătățiri substanțiale”, în caz contrar va suspenda definitiv contribuția SUA la OMS.

Parlamentul de la București a început din nou să înființeze Comisii de anchetă. Ieri a înființat Comisia de anchetă privind operațiunea "Sparanghelul”, după ce câteva mii de români au plecat în plină stare de urgență în străinătate pentru a munci.

Două spitale din România au depus cereri pentru decontarea cheltuielilor cu echipamentele medicale folosite în lupta anti-COVID-19 din fonduri europene.

Numărul cazurilor noi de COVID-19 a ajuns la aproape 17.200, iar cel al personelor decedate se apropie de 1.140. Printre victime se numără și Cătălin Bărbulescu, medic chirurg la Spitalul Universitar de Urgență din București.

Consiliul UE adoptă un instrument de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj, ca parte a pachetului său de sprijin de urgență conceput pentru a face față impactului economic al crizei provocate de COVID-19.

Tot pentru a lupta împotriva COVID-19, Comisia Europeană mobilizează noi fonduri pentru cercetare și inovare.

Asaltul știrilor false a lovit și Uniunea Europeană, iar în acest context eurodeputați români analizează răspunsul UE la această amenințare.

Eurodeputații români insistă și pentru un sprijin susținut al fermierilor din bugetul UE, pentru ca sectorul agricol să nu fie afectat, în contextul crizei coronavirusului.

Federația Română de Fotbal a depus la UEFA ultima scrisoare de garanție din cele 24 necesare reafirmării disponibilității de găzduire a Campionatului European de Fotbal UEFA EURO 2020.

Recomandare de lectură: IFLScience - How Far Can Spit Travel From A Cough? Surprisingly Far In Open Spaces, Says New Research