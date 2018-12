Dosarele politicienilor cu probleme în justiție au fost amânate, iar CSM l-a mustrat pe procurorul general Augustin Lazăr pentru că a folosit formularea "inculpați de rang înalt".

Aflat la originea blocajului din justiție, Liviu Dragnea obține o nouă victorie împotriva sistemului judiciar, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis să amâne pentru luna ianuarie 25 de dosare aflate pe rolul completurilor de 5 judecători. Printre cei care vor fi judecați în luna ianuarie se află liderul PSD, fostul premier Victor Ponta, secretarul general al Guvernului, Toni Greblă, dar și fugarul Sebastian Ghiță.

Plenul CSM a decis că procurorul general Augustin Lazăr a încălcat codul deontologic al magistraților când a folosit formularea "inculpați de rang înalt". Lazăr s-a apărat, explicând că exprimarea privind "inculpații de rang înalt” se referă la inculpații de competența Direcției Naționale Anticorupție, care se ocupă cu infracțiuni de nivel mediu sau înalt.

Cum ”penalii” din PSD nu au renunțat la ideea unei OUG privind amnistia și grațierea, USR cere prezența președintelui Klaus Iohannis la viitoarele ședințe de Guvern, pentru a împiedica adoptarea unei ordonanțe de urgență în această lună.

PSD nu renunță nici la războiul cu comisarul român, provenit chiar din rândurile sale. ”Sunt destul de tristă să văd această atitudine complotistă, am văzut și aseară o astfel de atitudine. Eu propun Guvernului să propună proiecte europene și apoi să acuze că CE nu le implementează”, a declarat Corina Crețu, după o nouă serie de acuzații lansate de consilierului premierului Dăncilă Darius Vâlcov.

Președintele PSD Caraș-Severin, deputatul Ion Mocioalcă, a demisionat din partid și s-a înscris în formațiunea condusă de Victor Ponta - Pro România. Fostul premier a anunțat că alți trei deputați PSD s-au înscris în partidul său.

În urma acestor plecări, coaliția de guvernare PSD-ALDE a pierdut majoritatea parlamentară din Camera Deputaților și a ajuns la mâna UDMR pentru a-și putea trece legile.



