Ministrul de interne și-a luat un șef de cabinet la care nu se aștepta nimeni: Traian Berbeceanu. O surpriză este și decizia Adinei Florea de a se retrage din procedura de numire la conducerea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție.

Marcel Vela a decis să se bazeze pe un om ce știe foarte bine cum funcționează lucrurile în sistemul MAI. Odată cu numirea fostului șef al Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia Traian Berbeceanu în poziția de șef de cabinet, ministrului de interne îi cresc șansele de a se lupta cu dinozaurii din minister.

Simțind că a rămas fără sprijin în urma degringoladei din PSD, Adina Florea s-a retras din procedura de numire la conducerea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție. Numirea ei fusese blocată de șapte ori.

Potrivit președintelui Klaus Iohannis, ar putea apărea și alte schimbări benefice. Una dintre ele e cea privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Șeful statului susține că în PNL și în Guvern se discută despre această modificare.

Promisiuni avem și de la premierul Ludovic Orban, care vrea ca până pe 31 decembrie Legea bugetului de stat să fie adoptată. Ar fi o premieră în ultimii ani să avem un buget înainte de finalul anului.

DGcademy.com, harta proiectelor relevante în educație, s-a lansat recent, astfel că e binevenit un ghid de utilizare pentru cei care doresc să-și înscrie proiectul pe DGcademy.com.

Fostul comisar european pentru sănătate Vytenis Andriukaitis a publicat un op-ed în EurActiv, dedicat inovării în privința creșterii plantelor.



