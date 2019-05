Se apropie scrutinul din 26 mai și, dacă europenii discută despre migrația din afara UE, România are o problemă cu migrarea cetățenilor ei în alte state membre în căutarea unui trai mai bun.

Față de alte alegeri, celebrități, influenceri, oameni implicați civic îndeamnă la vot. Un nou clip de mobilizare a cetățenilor explică pe înțelesul tuturor rolul Parlamentului European și importanța votului.

Destul de inactiv până acum, și președintele Klaus Iohannis a ieșit să cheme românii la urne, atât la europarlamentare, cât mai ales la referendumului pentru Justiție: "Dragi români, cu toții ne dorim să trăim într-o țara în care hoții și corupții stau la pușcărie, nu în fruntea statului”.

Despre importanța votului înțelegi cel mai bine dacă te duci în țară și vorbești cu bunicii și copiii care duc dorul celor plecați la muncă. ”Eu nu mai știu cum miroase mami”: e mărturisirea unui copil din Ialomița crescut de bunică, în timp ce mama muncește în străinătate, confesiune ce demontează toate minciunile politicienilor care ne spun cât de bine e în România în comparație cu Europa Occidentală, invidioasă pe satele noastre.

Indiferent dacă merg sau nu la vot pe 26 mai, românii pot afla ulterior dacă CNP-ul lor a votat fără ei. Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România (APADOR-CH) anunță că românii, a doua zi după alegerile europarlamentare și referendum, pot afla prin completarea unui formular dacă CNP-ul lor a votat sau nu.



Dezinformare și propagandă există din plin și în R. Moldova. Colegii de la Report.md s-au dus în Autonomia Găgăuză, unde au realizat un reportaj despre modul în care propaganda mutilează mințile oamenilor și creează ură. Ură față de NATO.

Dacă europenii se pregătesc de alegeri, Ucraina tocmai a avut un scrutin, la care cetățenii au ales un președinte fără niciun fel de experiență politică. Într-un interviu acordat EurActiv, vicepremierul ucrainean pentru integrare europeană și euroatlantică, Ivanna Klympush-Tsintsadze, a mărturisit că nici ea nu știe prea bine ce intenții are actorul de comedie Volodomir Zelinski. E sigură însă că ucrainenii nu-l vor lăsa să abată Ucraina de la parcursul european și euroatlantic.

