Putin amenință că nu va permite revoluții de niciun fel în fostele țări sovietice. Miniștrii UE vor discuta despre posibile măsuri după reprimarea protestelor din Kazahstan.

Autoritățile din Kazahstan au invocat prezența unor ”teroriști” și a unor grupări străine pentru a justifica intervenția trupelor ruse sub umbrela unei organizații formate din foste state sovietice.

Vladimir Putin a ținut să sublinieze că trupele ruse vor rămâne în Kazahstan doar ”o perioadă limitată de timp”. Pe de altă parte, președintele rus susține că Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO) nu va permite răsturnarea guvernelor din regiune și ”revoluții de culoare”.

Președintele kazah Kasîm-Jomart Tokaev a declarat că declarat că țara a rezistat unei tentative de lovitură de stat, dar situația se stabilizează. El susține că forțele de securitate "nu vor trage niciodată” asupra protestatarilor pașnici, dar există informații contrare în acest sens.

Uniunea Europeană se gândește deja la posibile măsuri după represaliile împotriva protestatarilor. O primă discuție va avea loc săptămâna această, când miniștrii de externe și ai apărării din UE se reunesc la Brest.

După prima zi de discuții SUA-Rusia la Geneva, americanii reiterează faptul că resping pretenția Moscovei de a fi oprită extinderea NATO spre est. Serghei Riabkov, adjunct al ministrului de externe rus, s-a declarat mulțumit de ''seriozitatea'' cu care Statele Unite au primit solicitările Rusiei privind garanțiile de securitate. El a dat asigurări că Rusia ''nu are intenția'' să atace Ucraina.

Alte știri:

Președintele Parlamentului European, David Sassoli, a murit

BNR crește din nou dobânda de referință

USR vrea sesiune extraordinară pentru reducerea TVA la energie electrică și gaze naturale

Guvernul vrea să investească 16 miliarde de euro pentru tranziția energetică

Catalogarea Holocaustului de către AUR drept "o temă minoră" - pe masa Parchetului General



Recomandarea de lectură a redacției: Spiegel Online - Escaping Corona: A Community of German Anti-Vaxxers on the Black Sea Coast