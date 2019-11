România se cocentrează pe absența unei dezbateri înainte de turul doi. Pare că avem un guvern ireproșabil, un Parlament care emite legi pe bandă rulantă și doar o dezbatere între cei doi candidați exemplari la prezidențiale ne mai lipsește.

O dezbatere între principalii candidați la o rundă de alegeri - oricare ar fi ele - este o cerință normală, fără îndoială. Dar nefirescul s-a instalat atât de bine în România încât refuzul președintelui Klaus Iohannis de a sta în aceeași încăpere cu ex-premierul Viorica Dăncilă nu este chiar cel mai incorect lucru.

Sigur, poate că nefirești sunt motivele prezentate de președinte și de staff-ul lui de campanie. Poate că Iohannis ar fi făcut mai bine să amintească de invitațiile la discuții adresate PSD și premierului, pe-atunci în exercițiu, Dăncilă pe teme legate de guvernare - de la alegerea comisarului european, la numirea unui nou guvern - decât să atace iarăși în bloc PSD. Iohannis uită că este - și dorește să rămână - președintele tuturor românilor, inclusiv a votanților PSD.

Iar mesajul că PSD este un „partid care acum mimează democrația, după ce a sfidat sistematic valorile și principiile democratice, care i-a umilit pe români, care s-a făcut scut în fața corupților și penalilor în toți acești ani” ar ajunge mult mai ușor la electorat în cadrul unei dezbateri, decât printr-o postare pe Facebook.

Dar, una peste alta, PNL are acum probleme mult mai serioase decât participarea sau nu la o dezbatere electorală. Și totuși este surprinzător cum un partid care, teoretic, a avut trei ani în care s-a pregătit în opoziție, încă arată de parcă nu-i vine a crede că a ajuns să guverneze.

Premierul a participat marți, la mai bine de o săptămână de la votul în Parlament asupra Cabinetului său, la instalarea unui ministru. Apoi, tot premierul s-a minunat de noile „bombe plantate în instituții”.

Iar ministrul de finanțe, care în trecut anunțase o serie de măsuri pe care guvernul PNL le va lua în doar 24 de ore, nu a produs până acum decât posturi pe Facebook cu semne de exclamare și hashtaguri.

Nu avem încă un proiect de rectificare bugetară, dar avem declarații iresponsabile despre găuri în buget.

Totuși, guvernul condus de Ludovic Orban a înregistrat un succes - candidatura Adinei Vălean la postul de comisar european a trecut de un prim hop în Parlamentul European, ba chiar a obținut un aviz pozitiv și din Parlamentul de la București.

În plus, Palatul Victoria are acum o grijă în plus de la est, după ce Parlamentul de la Chișinău a demis guvernul Maiei Sandu. Vestea nu a fost primită cu bucurie nici la București, nici la Bruxelles.

În același timp, principalii contracandidați ai liberalilor trec prin furtuni interne: la PSD a fost o ședință cu scântei și lacrimi, care s-a soldat cu excluderi, iar viitorul Alianței USR PLUS se decide în această săptămână.

