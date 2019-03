Florin Iordache spune că nu există nicio diferență între spitalele de stat și cele private. Totuși, diferența este că spitalele de stat se dărâmă și mor oamenii cu zile în ele, în timp ce majoritatea celor private sunt în pas cu vremurile.

Se vede că lui Eugen Teodorovici i s-a urcat la cap "faima" și fără să-l susțină nimeni, cu atât mai puțin PSD, a anunțat că va candida cândva la alegerile prezidențiale. Tot Teodorovici a fost salvat din nou de colegii lui, după ce moțiunea simplă inițiată de opoziție împotriva sa a fost respinsă de deputați. În aceeași situație s-a aflat și Tudorel Toader, doar că soarta lui nu a fost decisă încă definitiv.

Fostul premier Tudose, "eroul" care s-a trezit să vorbească despre apucăturile de dictator ale lui Liviu Dragnea abia după un an, susține că trebuia să emită OUG pentru ca persoanele cu probleme penale să nu poată ocupa funcții publice, dar nu crede că l-ar fi lăsat partidul. Un alt PSD-ist, Iordache, a ajuns la concluzia că între cum sunt tratați oamenii la spitalele de stat și cum sunt tratați la cele private nu există nicio diferență. Diferența este că niciun partid de guvernământ nu a mișcat un deget pentru a face ceva, iar PSD blochează întruna construcția spitalelor regionale cu care s-a lăudat în campanie.

Antieuropeanul Viktor Orban a aflat la ceas de seară că formațiunea sa, Fidesz, a fost suspendată din grupul Partidului Popularilor Europeni (PPE). Măsura ar putea să le dea de gândit tătucilor din România, Dragnea și Tăriceanu, lideri ai unor partide tot mai contestate de colegii lor europeni.

În prag de alegeri europarlamentare, tinerii din România sunt împărțiți în două tabere: cei care merg la vot pentru o schimbare și cei pe care nu numai că nu sunt interesați de ce se întâmplă cu viitorul lor, ci par că nu înțeleg nici pe ce lume trăiesc. #PE

Incertitudinea Brexit continuă, iar Theresa May a cerut o nouă amânare. Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat că e posibilă o amânare de scurtă durată, cu condiţia ca Parlamentul britanic să voteze Acordul de retragere.

