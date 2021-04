România trece prin pandemie cu un sistem medical aproape de prăbușire și cu o echipă de puștani preocupați să-și dea la gioale, nu să cârmuiască corabia.

În plin scandal provocat de mutarea haotică a pacienților de la Foișor, peste România a venit o nouă tragedie, provocată de un sistem medical care-și arată limitele tocmai atunci când e mai multă nevoie de el.

Trei pacienți care aveau COVID-19 au decedat în urma unei defecțiuni la instalația cu oxigen la secția mobilă ATI de la Victor Babeș. A fost deschisă o anchetă, dar în România nu prea se găsesc vinovați în astfel de situații.

Informațiile au apărut la trei ore după producerea tragediei, context în care premierul Florin Cîțu a vorbit despre nevoie de mai multă comunicare. Perfect adevărat, doar că prim-ministrul a susținut doar o scurtă declarație, după care a fugit rapid din fața reporterilor, lăsându-l pe secretarul de stat Raed Arafat să răspundă întrebărilor.

"Cîțu a ieșit ca o dizeuză de bâlci să îi pună covor roșu lui Arafat”, a replicat Marcel Ciolacu, încercând să puncteze politic pe seama unei tragedii de care sunt vinovați moral și social-democrații și baronii lor din sănătate.

O tragedie e și faptul că la conducerea Ministerului sănătății se află un politician care nu e tocmai ”un diamant”, după cum spune chiar șeful său, recunoscând astfel că altul mai bun nu prea au prin USR PLUS. Și mai dureros este faptul că cei de la putere sunt doar niște ”puștani”, fără o direcție și obiective stabilite, politicieni care pot doar să mai cârpească pe ici, pe colo atunci când apare o avarie.

