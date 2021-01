Curtea Constituțională a repus pe masă subiectul creșterii pensiilor. Ce va face de această dată Parlamentul?

Guvernul spune că România nu își permite creșterea pensiilor cu 40%. Parlamentul a statuat, prin Legea pensiilor, că această creștere ar fi trebuit implementată încă din septembrie 2020. Guvernul a redus în 2020, prin OUG, creșterea la doar 14%, Parlamentul a abrogat articolele din ordonanță care modificau procentul, iar Curtea Constituțională spune că schimbarea a creat un vid legislativ.

Atât de confuz a fost acest proces legislativ încât nici măcar guvernanții nu au înțeles inițial ce a decis Curtea Constituțională. Cert este că Parlamentul va legifera încă o dată pe această temă, pentru a clarifica valoarea punctului de pensie. Dar cu o altă structură a legislativului, guvernul poate respira ușurat pentru moment.

Totuși, premierul Florin Cîțu a promis că va fi o majorare a pensiilor în acest an, chiar dacă procentul va fi mai mic. Miercuri, guvernul a majorat salariul minim, tot cu un procent mai redus decât își doreau sindicaliștii, dar creșterile de pensii și salarii în situații de criză economică nu sunt chiar la ordinea zilei.

Oarecum în acest context nu este de mirare că românii văd un 2021 mai bun, chiar dacă doar unul din zece crede că veniturile vor crește. În același timp, cetățenii sunt speriați de posibila apariție a unui al treilea val al epidemiei de COVID-19, când doar o treime dintre români cred că țara își va atinge ținta de vaccinare pe care și-a propus-o.

Privind chiar la datele oficiale, nu îi putem blama pe cei care sunt pesimiști în privința vaccinărilor. În loc să accelereze, campania de vaccinare pare că și-a pierdut elanul în ultimele zile, cu un număr de imunizări zilnice în scădere.

Sperăm însă că ritmul va deveni mult mai alert de săptămâna viitoare, odată cu startul celei de-a doua faze a campaniei. După Klaus Iohannis vineri, și premierul Florin Cîțu a anunțat că se va vaccina public, dar sâmbătă.

În întreaga lume, au fost administrate peste 30 de milioane de doze de vaccin și România nu stătea chiar rău în comparație cu alte state, potrivit unei analize Bloomberg.

După Pfizer/BioNTech, în România a ajuns și vaccinul produs de Moderna, iar, în câteva săptămâni, ar putea urma și un al treilea - Cu ce diferă vaccinul AstraZeneca/Oxford de cele aprobate deja pentru Uniunea Europeană.

Pandemia este însă departe de a se fi terminat și, pe lângă impactul devastator asupra sănătății a milioane de persoane și numărul ridicat de decese, COVID-19 a avut un efect teribil și asupra economiei mondiale și a veniturilor a zeci de milioane de angajați. Recomandarea de lectură este un articol New York Times despre măsurile excepționale la care au recurs unele femei pentru a-și putea întreține familia - Jobless, Selling Nudes Online and Still Struggling