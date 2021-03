Suntem luați din nou prin surprindere de epidemie. Scenariul ireal din urmă cu an începe să se contureze din nou, dar autoritățile își dorm somnul nepăsării pe spatele nostru. Exact ca acum un an.

Numărul cazurilor noi de infectare începe să crească. Marți ne-am apropiat de 5.000 de noi îmbolnăviri, iar situația nu pare să se îmbunătățească în viitorul apropiat. În acest context, președintele a anunțat oficial și destul de plictisit că restricțiile de circulație pe timp de noapte vor începe cu o oră mai devreme și a făcut apel la oameni "să nu se înece la mal".

Din cauza noului val de COVID, etapa III-a de vaccinare debutează prematur în anumite zone lovite deja puternic de valul infectărilor.

PSD vine cu noi idei năstrușnice. Mai exact, șeful PSD vrea modificarea Constituției în sensul ca alegerile anticipate să poată avea loc atunci când un partid din coaliție iese de la guvernare.

A fost publicată motivarea deciziei de clasare a dosarului 10 august, care spune, printre altele, că motivele invocate de fosta șefă a DIICOT, Giorgiana Hosu, în ordonanța de redeschidere a anchetei împotriva foștilor șefi ai Jandarmeriei "nu își găsesc suportul”.

Transparentizarea datelor de către Ministerul Sănătății face încă valuri în Guvern. Întrebarea logică ar fi de ce sunt unii oficiali ofticați pe demersul ministrului Sănătății. Răspunsul neoficial este simplu: unii folosesc ușa din spate pentru a se băga în față.

Klaus Iohannis a aflat abia acum că școlile din România se dărâmă. După cum poate vedea oricine în orice localitate din țară, nu s-a făcut nimic în acest sens și sunt slabe șanse să se facă ceva pre curând, dar președintele, la fel ca alții dinaintea lui care se dădeau mari reformatori, face doar promisiuni și se chinuie să-și mai curețe imaginea destul de șifonată.

