După tragedia din noiembrie anul trecut de la un spital din Piatra Neamț, un nou incendiu s-a produs vineri dimineața la ”Matei Balș” din Capitală.

Din bula de la Cotroceni, președintele Klaus Iohannis vorbește de șansa actualei clase politice de a accelera reformele: ”Prea mult timp în ultimele trei decenii s-a bătut pasul pe loc, prea multe oportunități au fost ratate, lucruri care au încetinit sau chiar compromis iremediabil marile proiecte de dezvoltare ale României”.

Un discurs corect, dar luna de miere a coaliției de guvernare s-a terminat și au început să iasă la iveală metehne pentru care, altădată, era ”crucificat” PSD.

”Dublul standard” e aplicat cu succes chiar de către oamenii noi din politică și nu numai, cei care înainte de a ajunge la guvernare vorbeau frumos despre ”fără hoție”, ”fără penali în funcții publice”. Costel Alexe și Mihai Chirica, ce-or fi? Cu excepția președintelui, care le-a bătut liberalilor obrazul în cazul fostului ministru al mediului, nimeni din arcul guvernamental nu spune nimic. Capul la cutie până trece furtuna.

Cel mai tânăr ministru a dat-o serios în bară, în dublu exemplar. Dintre toți specialiștii din ministere a ales să promoveze o persoană care a colaborat cu Securitatea, având inclusiv o condamnare în prima instanță. Chestionat în legătură cu acest subiect sensibil în societatea românească, ministrul economiei Claudiu Năsui a avut o replică uluitoare, care-l va urmări multă vreme: ”Și?”. Altă întrebare reloaded.

După ce i-au criticat pe social-democrați pentru tentativa de a politica instituția prefectului, PNL și USR PLUS au decis că prefecții și subprefecții vor fi numiți politic. Decizia a trecut cam neobservată, dar vom vedea efectele mai târziu.

Deocamdată, atenția e îndreptată spre pandemie. Peste 900.000 de persoane din etapa a II-a s-au programat până acum la vaccinare. Campania merge mai bine decât ne așteptam, dar modul în care cei responsabili au decis să bage tot felul de esențiali în etapa a II-a a făcut ca mulți vârstnici să nu se mai poată programa, astfel că, începând de joi, persoanele din etapa a II-a de vaccinare din categoria domenii esențiale au fost reprogramate. Au apărut și primele amenzi, pentru medicii care au vaccinat persoane neprogramate.

Peste toate acestea a venit și incendiul de la Matei Balș, în care și-au pierdut viața patru pacienți. ”Doamne ferește să se repete tragedia din Piatra Neamț”, spunea în noiembrie anul trecut președintele Klaus Iohannis, după incendiul de la spitalul județean.

Nu întâmplător, România rămâne în top 3 al celor mai corupte țări din UE, potrivit Indicelui de Percepție a Corupției 2020, publicat de Transparency International. Ce e și mai trist e că percepția românilor față de fenomenul corupției nu s-a schimbat față de 2012, în pofida luptei anticorupție din ultimii ani.

