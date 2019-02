Moldovenii sunt dispuși să le acorde din nou încrederea socialiștilor, deși aceștia nu au îmbunătățit cu nimic viața locuitorilor din R. Moldova. Sună cunoscut.

Potrivit unui sondaj al Institutului Republican Internațional, socialiştii preşedintelui Igor Dodon sunt favoriţi pentru câştigarea alegerilor parlamentare din 24 februarie. În ceea ce privește popularitatea liderilor, cel mai bine stă Igor Dodon, urmat de reprezentanții opoziției, Maia Sandu și Andrei Năstase. Semn că eforturile din ultimul timp ale opoziției nu au prea avut ecou în rândul unei populații îmbătrânite, într-o țară lăsată în urmă de tinerii plecați în căutarea unui trai mai bun.

Dincoace de Prut, filosoful Mihai Șora și pianistul Dan Grigore încearcă să-i scoată din letargie pe românii care au obosit să lupte împotriva unei puteri ”în exces”. "E legal să protestezi, dacă guvernul nu se ţine de cuvânt, într-un contract pe care l-a făcut cu tine prin alegeri...Asta înseamnă democraţia. «A ieşit votul, acuma putem să facem ce vrem!» Nu! Nu e aşa!", spune Dan Grigore.

Și PMP le reamintește românilor ce au la guvernare, prin publicarea unui amplu raport ce arată promisiunile și nerealizările coaliției PSD-ALDE.

În pline negocieri privind bugetul, Liviu Dragnea se duce la Washington, pentru a participa la un eveniment la care va fi și Donald Trump, prilej, probabil, pentru a mai face niște fotografii și să se laude cu relațiile sale externe. Poate așa mai uită de cum este luat peste picior în țară, unde riscă să rămână cu porecla ”Daddy Vitamină”.

După ce Tudorel Toader și unii europarlamentari PSD au anunțat că se vor opune numirii Laurei-Codruța Kovesi la conducerea Parchetului European, PNL și USR au anunțat că o susțin pe fosta șefă a DNA pentru funcția de procuror-șef european.



În speranța că noul Parchet european va proteja și mai bine cheltuirea fondurilor europene, vă propunem un infografic despre modul în care ajută fondurile europene la creșterea competitivității fermelor. #AGRI

Recomandarea de lectură a redacției: BBC Online - Brexit: PM suggests backstop will not be removed from deal