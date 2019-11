SUA trimit un nou ambasador la București, R. Moldova se îndreaptă din nou spre Rusia, iar România face apel la sporirea prezenței aliate la Marea Neagră.

Senatul SUA l-a confirmat în cele din urmă pe Adrian Zuckerman, avocatul de origine română urmând să-l înlocuiască pe Hans Klemm în funcția de ambasador în România. Ca și predecesorul său, Zuckerman a anunțat că va sprijini lupta anticorupție din România.

Analistul Denis Cenușă se întreba dacă există integrare europeană după guvernul Maiei Sandu, iar răspunsul pare că i-a venit rapid: noul premier moldovean s-a dus glonț la Moscova și a anunțat reluarea dialogului la nivel guvernamental. Ion Chicu a prezentat și 10 realizări obținute în prima sa vizită externă, un semnal că R. Moldova se îndreaptă din nou spre Rusia.

Atent la mișcările Moscovei, Bucureștiul dorește creșterea participării aliate la Brigada Multinațională din România, precum și sporirea prezenței navale aliate în Marea Neagră, respectiv a patrulărilor aeriene.

Dan Barna rămâne șeful USR, au decis 75% dintre membrii care au participat la votul intern.

Recomandarea de lectură a redacției: The Atlantic - The Two Most Important Sentences of the Impeachment Hearings