Curtea de Apel București a decis să formeze două dosare Colectiv, urmând ca fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, funcționarii din primărie și cei doi pompieri să fie judecați separat de patronii clubului. Termenul pentru dosarul lui Piedone este la 22 septembrie.

Decizia i-a nemulțumit pe avocați, care reclamă faptul că se încearcă tergiversarea procesului.

Dar asta nu-i o surpriză pentru justiția din România. Dosarele Revoluției, ale mineriadelor și alte mari dosare au fost și ele tergiversate. În altele, precum dosarul Țăndărei, inculpații au fost achitați în pofida dovezilor evidente.

Victimele Colectiv și rudele lor vor mai avea de suferit, timp în care vor privi neputincioși cum justiția ”reformată” dă verdicte cu viteza melcului adormit.

Aceeași Curte de Apel București a desființat luni decizia Tribunalului București din 27 mai prin care a fost respinsă cererea lui Dragnea de eliberare condiționată din închisoare, procesul fiind mutat la Tribunalul Giurgiu. Instanța îi permite astfel fostului lider PSD să mai facă o tentativă de a fi eliberat condiționat.

Nu doar procesele sunt tergiversate, ci și repararea daunelor provocate de deciziile politice luate în epoca Dragnea. Și vor mai fi amânate, până la Congresul PNL din toamnă, lupta dintre Cîțu și Orban ținându-i ocupați pe liberali. Nerespectarea promisiunilor din campanie se răsfrânge asupra popularității coaliției de guvernare.

Funcționarii plătiți mai bine decât colegii lor pe motiv că se ocupă de PNRR au reușit să rupă gura târgului cu un plan făcut pe genunchi. Moțiunea simplă depusă de social-democrați împotriva ministrului Cristian Ghinea ar fi putut fi un prilej bun de discuții pe marginea acestui document. Ca de obicei însă, n-am avut dezbateri, ci acuzații politicianiste puerile și, pe alocuri, grobiene, din ambele părți.

Cel mai probabil, moțiunea simplă va fi respinsă marți, dar PSD se pregătește deja, într-o atmosferă bacoviană, de o moțiune de cenzură. Pentru că în România, acțiunile parlamentare inutile sunt folosite de opoziție - indiferent de culoare - pentru a se face că muncește.

