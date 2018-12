La 29 de ani de la Revoluție, România e pe cale să piardă și bruma de democrație originală câștigată atât de greu.

Aflat la un summit la Viena, președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj la 29 de ani de la Revoluție, amintind de românii care au apărat cu propria viață libertatea și democrația. ”Memoria acestor martiri este întinată de încercările disperate ale unor infractori, în frunte cu Liviu Dragnea, de a impune amnistia și grațierea”, a atras atenția șeful statului, care i-a cerut premierului să-i transmită agenda de lucru a fiecărei ședințe a Guvernului. Neconflictuala Dăncilă l-a trimis pe președinte să se uite pe site-ul Guvernului, acolo unde agenda se publică în ultimul moment și e oricum incompletă.

Viorica Dăncilă a primit o replică și de la Bruxelles, după discursul cu accente antieuropene de la Consiliul Național al PSD.

Retras din viața publică, Ion Iliescu a ieșit, după discursul lui Dragnea, în Le Figaro, vorbind de cea mai mare criză prin care trece PSD pentru ca, ulterior, să susțină că nu a acordat niciun interviu cotidianului francez. Jurnaliștii au promis că vor publica înregistrarea interviului.

Arogant ca de obicei, social-democratul Claudiu Manda a susținut că "amnistia şi graţierea se fac, nu se discută", iar "argumentele necesare" vor fi prezentate după ce actul normativ va fi adoptat de Guvern.



Colegul său Cătălin Rădulescu a venit și el cu o petardă, afirmând că minciuna e socotită înaltă trădare, iar PSD îl va preda pe președinte Parchetului: ”În momentul în care tu spui că nu suntem pregătiţi pentru Preşedinţia Consiliului UE este o afirmaţie gravă, pentru că nu poţi tu ca preşedinte de stat să spui astfel de lucruri când tu ştii că suntem pregătiţi".

La nivel local, problemele sunt altele. Viceprimarul din Băișoara, județul Cluj, a vorbit cu EurActiv despre fondurile europene și cele din PNDL. #politicadecoeziune

