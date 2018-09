Un obiectiv al Summitului Iniţiativei celor Trei Mări, găzduit de București, constă în adoptarea unor proiecte majore de interconectare în domeniile energiei, transportului şi digital.

Comisarul pentru Politică Regională, Corina Creţu, a explicat pentru EurActiv importanța acordată de Comisia Europeană Inițiativei celor Trei Mări, apreciind că proiectele de interconectare ce urmează a fi aprobate la a treia ediție a summitului Inițiativei, derulat la București, vor contribui la dezvoltarea regională în Europa şi la reducerea decalajelor dintre estul și vestul Uniunii Europene.

Și cum nu putea rata o astfel de ocazie, Viorica Dăncilă a făcut o gafă diplomatică, ajungând prea târziu la Aeroportul Băneasa, unde avea programată o întrevedere cu președintele CE, Jean-Claude Juncker. Întâlnire pe care chiar ea o solicitase cu insistență.

Între timp, România își vede de treburile mărunte, insensibilă parcă la mizele summitului de la București.

Curtea Constituțională a dat undă verde pentru referendumul privind familia, în realitate o consultare populară îndreptată împotriva minorităților sexuale, dar i-a dat o vestea proastă lui Liviu Dragnea. Judecătorii CCR au amânat pentru o lună dezbaterile în cazul sesizărilor formulate de preşedintele Klaus Iohannis, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, PNL, PMP şi USR privind modificările aduse Codului penal şi Legii pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie.

Nu doar premierul ratează întâlniri importante. Ministrul Finanțelor se vaită că nu dă de Tudorel Toader când e nevoie de semnătura ministrului Justiției pe proiecte de lege.

UE va aloca direct 10 miliarde de euro pentru cercetare în domeniul agricol, dar statele membre vor decide ce tehnologii vor finanța și ce fonduri vor da pentru digitalizare, explică comisarul european Phil Hogan, într-un interviu acordat EurActiv. #AGRI



