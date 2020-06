Opoziția atacă cu orice ocazie deciziile Guvernului Orban privind gestionarea epidemiei de COVID-19.

PSD anunță că e de acord cu prelungirea cu 15 zile a stării de alertă și nu cu 30 de zile, cum a propus Guvernul, fără a veni și cu argumente. Mai vrea și permiterea slujbelor religioase în interiorul bisericilor, uitând încă o dată că social-democrația nu prea are legătură cu practicile religioase.

Ministrul sănătății nu e prea mulțumit de evoluțiile din ultimele zile și avertizează că autoritățile ar putea reintroduce măsuri restrictive în zonele în care apare o transmitere generalizată în comunitate a COVID-19. Dacă nu cumva Parlamentul îi lasă fără orice pârghii de acțiune.

Doctorul Virgil Musta apreciază că teoriile privind inexistența noului coronavirus alimentează dorința unor români de a nu mai respecta regulile minime rămase în vigoare.



Vestea bună e că prima probă scrisă din cadrul Evaluării Naționale s-a desfășurat bine, după ce au fost fel și fel de discuții și de temeri privind participarea elevilor cu temperatură peste limita admisă. Până la urmă a fost un singur caz.

Din zona economică, veștile nu sunt grozave. Numărul persoanelor rămase fără loc de muncă din cauza coronavirusului este de aproximativ un milion, luând în calcul contractele de muncă suspendate și încetate la finalul lui mai, dar măsurile Guvernului vin mai greu.

UE, în schimb, se mișcă ceva mai bine și propune extinderea cadrului temporar pentru ajutor de stat pentru a include și IMM-uri aflate în dificultate înainte de finalul anului 2019, dar și stimulente pentru investitorii care participă la recapitalizarea companiilor.

Într-un interviu acordat EURACTIV.com, comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat că pandemia de coronavirus a dus la cea mai gravă recesiune din UE, iar soluționarea unei asemenea crize necesită mai mulți bani decât cei aproximativ 1% din venitul național brut pe care statele membre sunt dispuse să-i aloce bugetului comunitar.

Revenind pe plan intern, trebuie remarcată incapacitatea Guvernului de a comunica. O analiză a Presshub.ro arată cum s-au blocat autoritățile în spatele obscurului Grup de comunicare strategică, un fel de ”Minister al Adevărului”, care a decis care e presa fake și care e presa curată, care merită informații și care merită pumni în gură, care știe să discearnă între bine și rău și care va face totul în goana după trafic.

Merită remarcată și afirmația îngrijorătoare a premierului liberal Ludovic Orban care nu consideră că trebuie schimbați din funcții cei care au colaborat cu Securitatea comunistă.

