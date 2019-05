Tudorel Toader a început seria dezvăluirilor promise, povestind cum a primit în plic textele OUG privind modificarea Codurilor penale. Social-democrații fac pregătiri pentru boicotarea Summitului de la Sibiu.

Supărat că a fost înlăturat din funcție, Tudorel Toader povestește din culisele mandatului său. Pentru început, fostul ministru de Justiție ne spune că forma celor două ordonanțe de urgență privind modificarea Codului Penal și a Codului de Procedură Penală nu a aparținut Ministerului Justiției - așa cum era normal și legal -, ci a venit din alte ”centre de reflecție”.

Preocupați de imaginea României doar la modul declarativ, PSD și Liviu Dragnea se pregătesc să boicoteze Summitul de la Sibiu, care - chiar dacă e găzduit de președintele Klaus Iohannis - e un eveniment legat strict de imaginea și rolul țării în UE. Cum suntem însă în campanie ectorală, pentru social-democrați nimic nu contează.

La Sibiu, discuțiile se vor axa pe viitorul UE. De ceva timp, la Bruxelles are loc un proces de reflecție privind aprofundarea cooperării în domeniul apărării. Europenii se gândesc la crearea unui post de comisar pentru apărare și a unei Direcţii Generale de Apărare.

Un clip devenit viral îndeamnă tinerii să meargă la vot pe 26 mai. Clipul lui Mircea Bravo a adunat în mai puțin de două zile peste 2,7 milioane de vizualizări pe Facebook și alte zeci de mii pe YouTube. #Time2Vote



Recomandarea de lectură a redacției: BBC Online - How will nature change in the future?