Autoritățile au tot reproșat în ultimul timp populației că nu respectă regulile și asta a dus la creșterea cazurilor. Reproș adevărat, dar oficialii sunt mai puțin exigenți când vine vorba de propria lor responsabilitate în gestionarea crizei.

Klaus Iohannis a ieșit miercuri într-o rară conferință de presă, dar a eșuat în a oferi explicații despre greșelile făcute de autorități pe perioada pandemiei. Spre deosebire de cetățeni, societate civilă sau presă, președintele e mulțumit de activitatea guvernului.

Una dintre întrebările fără răspuns e aceea referitoare la lipsa paturilor de la ATI, deși, în debutul epidemiei de COVID-19, autoritățile ne-au tot spus că e bine să stăm acasă pentru a le da răgaz să îmbunătățească sistemul medical. Atât de bine l-au îmbunătățit, că Bucureștiul a rămas zilele trecute fără locuri la Terapie intensivă.

Chiar dacă numărul cazurilor confirmate se menține peste 1.000, președintele consideră că se pot organiza alegerile locale, dacă pandemia nu se agravează. Nici UDMR nu e de acord cu amânarea localelor, liderul Kelemen Hunor propunând dublarea secțiilor de vot.

În timp ce președintele ne spunea cât de mulțumit e de activitatea guvernului, acesta ne-a mai oferit două exemple de proastă gestionare a crizei.

Secretarul de stat Raed Arafat a explicat senin că izoleta nu mai e obligatorie, pentru că nu avem atât de multe pentru a transporta atâția pacienți.

După ce a fost ținta ironiilor în cazul noilor reguli anunțate pentru plajă, Cabinetul Orban a renunțat complet la aceste reglementări, în loc să corecteze textul care lăsa loc de interpretări.

Iar bâlbele oficialilor au consecințe în viața reală.

Întrebat dacă atitudinea oamenilor care nu cred în COVID-19 e alimentată și din afara țării, Klaus Iohannis a dat vina pe politicieni care încearcă să spună că pandemia este exagerată. Într-un interviu acordat EURACTIV România, Marie Bohner, Global Parnerships Manager la organizația First Draft - care și-a propus să combată ceea ce numește „dezordinea informațională" - arată cât de complicate sunt mecanismele din spatele dezinformării în această perioadă. Ea spune că pandemia e momentul de acțiune perfect pentru toți actorii dezinformării.



Recomandarea de lectură a redacției: Der Spiegel - Did European Leaders Cave to Hungary and Poland to Reach a Deal?