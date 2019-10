Deși mai sunt câteva zile până la data propusă pentru ieșirea Marii Britanii din UE, situația e mai neclară ca niciodată.

Premierul Boris Johnson ar putea fi acuzat de sfidarea unei curți de justiție după ce le-a transmis liderilor UE că nu e de acord cu legea votată în Parlament privind Brexit. Premierul a cerut amânarea Brexit - votată de parlamentarii britanici - într-o scrisoare nesemnată adresată președintelui Consiliului European, dar i-a trimis alături lui Donald Tusk o altă scrisoare, de această dată semnată, în care spune că el, de fapt, nu dorește această amânare și a transmis acea scrisoare ca din partea Parlamentului.

Johnson speră că va trece noul Acord privind Brexit în Parlament până la finalul lunii, dar președintele Camerei Comunelor, John Bercow, nu a permis deocamdată un nou vot, deoarece Acordul de retragere din UE nu e substanțial diferit de actul respins deja de deputați.

În România, negocierile pentru formarea unui nou guvern n-au avansat prea mult. În opinia lui Dan Barna, românii nici nu sunt interesați de guvern, ci de inițiativa USR "Fără penali" și de alegerea primarilor în două tururi. După ce a contribuit la căderea Guvernului Dăncilă, USR consideră că nu e treaba lui să rezolve criza rezultată în urma trecerii moțiunii de cenzură.

În acest timp, Guvernul are de gestionat o altă criză ce are legătură tot cu moțiunea de cenzură.

Viorica Dăncilă susține că ministrul Răzvan Cuc va fi demis imediat, dacă se confirmă faptul că a încercat să oprească mai multe avioane la sol pentru a împiedica parlamentari din opoziție să ajungă la votul privind moțiunea de cenzură.

Astăzi va fi publicat raportul MCV, care se anunță dur pentru România. Este criticată inclusiv activitatea DNA, instituție care până acum a fost lăudată în rapoartele Mecanismului de Cooperare și Verificare.

