În lupta cu coronavirusul, Europa pare depășită de evenimente.

Numărul deceselor provocate de COVID-19 în Europa au depășit deja pe cele raportate de China și alte state asiatice, iar numărul cazurilor crește alarmant de la zi la zi.

Aproape toată Europa se închide în case pentru a evite răspândirea epidemiei, dar se pare că Europa a pierdut deja timp important, iar sistemele de sănătate din unele state sunt deja sub asediu.

Nu este grav afectată doar Italia - unde au murit 475 de oameni miercuri, cel mai sever bilanț de la debutul epidemiei, iar numărul deceselor aproape l-a ajuns pe cel din China. Spania are aproape 15.000 de cazuri de COVID-19 și a consemnat deja mai mult de 600 de decese. Franța raportează peste 9.000 de cazuri, Germania mai mult de are 12.000, chiar și Elveția are peste 3.000.

Este drept că numărul victimelor din aceste ultime state este încă destul de redus, dar economiile sunt deja puternic afectate de măsurile luate pentru a limita extinderea pandemiei de coronavirus.

În plus, experții nu se pun de acord în privința celei mai eficiente strategii, astfel că fiecare stat a acționat, practic, pe cont propriu, distrugând atât senzația de unitate dată de UE, cât și șansele unui răspuns comun.

Ba chiar, în unele cazuri, s-a trecut de la o extremă la alta - vezi cazul Marii Britanii, care spunea în urmă cu o săptămână că nu va închide activitățile, că vrea să dezvolte imunitatea de turmă prin infectarea populației tinere, ușor afectate de boală, pentru a-i proteja pe cei vulnerabili, pentru ca acum să se vorbească de a pune Londra în carantină.

Vestul are încă avantajul că poate arunca cu sute de miliarde pentru a susține persoanele și companiile afectate, iar politicienii europeni par că vor să-și răscumpere greșeala de a fi subestimat noul coronavirus. Puterea de intervenție a unor state precum România este mult mai limitată, iar eficiența unor măsuri ar putea fi ruinată de birocrație.

Dar până la lupta economică, însăși eficiența măsurilor de protecție sanitară este ruinată de cetățenii care aleg, deliberat, să nu respecte regulile impuse de autorități. Efectele acestei nepăsări se văd acum în Italia și Spania, care au sisteme de sănătate mult mai dezvoltate decât cel din România. Rămânem doar cu speranța că România nu va ajunge în aceeași situație.

