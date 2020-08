În apropierea României, scaunul ”ultimului dictator al Europei” se clatină. Ceva mai departe, în Orientul Apropiat, Israel și Emiratele Arabe Unite sunt pe cale să-și normalizeze relațiile.

Protestele continuă și se amplifică în Belarus, cetățenii fiind nemulțumiți de modul în care s-au desfășurat alegerile prezidențiale de duminică. Arestarea mai multor protestatari și brutalitatea forțelor de ordine le-au determinat pe femei să iasă pe străzi cu flori și îmbrăcate în alb, iar muncitorii din mai multe fabrici au organizat greve. E prea devreme de estimat dacă Lukașenko - la putere din 1994 - va rezista sau va fi învins de o opoziție impulsionată în campania electorală de trei femei.

Președintele SUA Donald Trump a anunțat un ”acord de pace istoric” între Israel și Emiratele Arabe Unite, susținând că, în schimb, Israel renunță la anexarea unei părți din Cisiordania. Lucrurile nu stau chiar așa, israelienii precizând că e vorba doar o suspendare temporară a planului de anexare. Dincolo de această confuzie, Israel și Emiratele Arabe Unite au șansa de a începe normalizarea relațiilor, un eveniment cu implicații majore în zona Orientului Mijlociu și nu numai.

În România, PSD susține că e capabil să preia guvernarea pentru a gestiona mai bine criza COVID-19 decât o face Guvernul PNL. În pofida optimismului afișat de social-democrații, UDMR anunță că nu va semna moțiunea de cenzură.

Dacă ar ajunge la putere, PSD ar trebui să găsească soluții pentru scăderea numărului de infectări - care a atins joi un nou record - și să abordeze chestiunea delicată a eșecului statului care arată în aceste zile că a pierdut lupta cu interlopii. Și să mărească pensiile cu 40%, în condițiile unui deficit bugetar de 8,6% din PIB.



Recomandarea de lectură a redacției: The New Yorker - The Fall and Rise of Kamala Harris