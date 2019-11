Astăzi urmează să aibă loc așa-zisa dezbatere organizată de PNL la care au fost invitați doar anumiți jurnaliști, pe criterii de nimeni știute.

”Mirosind” lipsa de interes a președintelui Klaus Iohannis pentru dezbateri, PSD a reușit să exploateze acest subiect în speranța că va mai crește procentele Vioricăi Dăncilă. Președinta PSD susține că ar putea să apară și ea la dezbatere. Iohannis afirmă însă că nu va fi primită deoarece nu este o dezbatere ”la care am invitat pe cineva”. În realitate, au fost invitați nominal jurnaliști și formatori de opinie, fapt ce a creat nemulțumiri, iar unele redacții ar putea să nu trimită reprezentanți, în condițiile în care doar șapte vor pune întrebări, restul fiind pe post de spectatori.

Cum turul al II-lea se apropie, Dan Barna a reiterat faptul că-l va vota pe Iohannis și le-a transmis susținătorilor că PSD împrăștie știri false privind boicotul scrutinului.

Pentru buna desfășurare a scrutinului, BEC a modificat - la solicitarea MAE - regulile privind înlocuirea președinților și locțiitorilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate.

Pentru cele 835 de secții de votare organizate pentru alegătorii români din străinătate, Ministerul Afacerilor Externe a trimis mai multe buletine de vot față de primul tur.



