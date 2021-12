Klaus Iohannis a rupt tăcerea. Nu cu vreo decizie sau cu vreo declarație, ci cu simpla lui apariție în public.

În ziua în care un condamnat definitiv a devenit secretar general al Guvernului, Klaus Iohannis a explicat din nou cât este el de implicat în crearea unui sistem de justiție corect și a trasat din nou direcțiile pentru subalterni. Vorbe rostite cu emfază pe care nu le mai crede nimeni, posibil ca nici însuși președintele să nu le mai creadă, dat fiind că girează sinecuri și oameni certați cu legea să ocupe funcții înalte.

Tot ieri, justiția a "spălat" de păcate alți doi politicieni retrași acum pentru odihnă în case scumpe. Primul - Călin Popescu Tăriceanu, achitat pentru abuz în serviciu și complicitate la comiterea infracțiunii de uzurpare de calități oficiale. Al doilea - Adrian Năstase, reabilitat de ÎCCJ în dosarele "Trofeul Calității" și "Zambaccian".

Nici nu li s-a uscat bine cerneala pe decretele de numire în funcție, că unii dintre miniștrii Cabinetului Ciucă au și prins un loc la coada unui clasament. Potrivit barometrul vizibilității miniștrilor, cel de la Digitalizare, care ar fi scris o carte, dar nu o mai găsește, și fostul director de publicații tabloide și acum ministru al Culturii sunt în coada clasamentului privind vizibilitatea.

Lumea întreagă face pregătiri pentru valul 5, pentru tulpina Omicron, numai România se pregătește de sărbători. Patru valuri ne-au arătat că incompetența la noi poate fi sport național (poate și un minister?!?), se pare că și al cincilea val ne va demonstra același lucru. Restricții impuse pe repede înainte în toamnă, acum sunt ridicate tot pe repede înainte. "Vrem liniște", a spus unul dintre membrii Guvernului, luni, într-o discuție informală cu jurnaliștii. Cu ce preț vine această "liniște"? Ar fi de preferat să nu aflăm niciodată.

