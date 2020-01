Social-democrații se pregătesc de moțiune, timp în care membrii Guvernului Orban se întrec în declarații și gesturi care încep să amintească de Cabinetul Dăncilă.

De la declarații pompoase, precum serviciii poștale ca în Elveția, la asocierea autismului cu plecarea părinților în străinătate și până la stilul ministrului dezvoltării, care calcă serios pe urmelor unor Andrușcă sau Cuc, oficialii liberali au vrut parcă să ne amintească de precedenta guvernare. Noroc că a reapărut Viorica Dăncilă, care ne-a mărturisit senină că a luat decizia de a anunța mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim după ce s-a uitat la televizor.

Așteptând moțiunea de cenzură anunțată de PSD, Guvernul Orban se confruntă și cu opoziția USR pe anumite teme. Astfel, USR nu e de acord cu propunerea PNL de alegere a președinților de CJ de către consilieri, liberalii fiind acuzați că vor să ofere o mână de ajutor PSD.

Uniunea Salvați România solicită Guvernului să facă mai multe modificări și la proiectul de asumare a răspunderii privind alegerea primarilor în două tururi. Amendamentele depuse de USR vizează, printre altele, eliminarea cerinței de a avea viză de flotant mai veche de 90 de zile pentru a vota în localitatea de reședință.

Pe plan internațional, apropierea Brexit e pusă în umbră de coronavirusul din China, care a ucis deja peste 100 depersoane. Autoritățile române dau asigurări că riscul ca virusul să ajungă pe teritoriul României este redus.



Recomandarea de lectură a redacției: BBC Online - How a vegan diet could affect your intelligence