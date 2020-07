Eurodeputații români cer Guvernului să atace la Curtea de Justiție a Uniunii Europene actele legislative incluse în Pachetul Mobilitate I, care afectează interesele transportatorilor din est. Nici Bucureștiul nu e mulțumit de votul din PE.

Parlamentul European a adoptat cele trei propuneri de directive care formează Pachetul Mobilitate, în forma agreată de Consiliu, dar care nu este pe placul României și a altor state din Europa de Est. Regulile revizuite referitoare la detașarea șoferilor, perioadele conducere și de repaus și o mai bună aplicare a normelor de cabotaj (adică transportul temporar de bunuri de către transportatori nerezidenți într-un stat membru) au scopul de a pune capăt denaturării concurenței în domeniu și de a oferi condiții mai bune pentru odihna șoferilor, susține Parlamentul European.

România, Cipru, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta și Polonia consideră că unele aspecte din cele trei acte legislative sunt problematice și afectează funcționarea pieței interne a UE. Eurodeputații români, în cooperare cu colegii din celelalte state din est, au încercat să introducă amendamente, dar acestea nu au fost aprobate.

După vot, eurodeputații români au cerut Guvernului să facă demersurile necesare pentru a ataca la Curtea de Justiție a Uniunii Europene Pachetul Mobilitate I.

Marian-Jean Marinescu (PNL) nu și-a putut ascunde dezamăgirea, precizând că e pentru prima dată în cei 13 ani de activitate în Parlamentul European când întâlnește o asemenea situație, în care ”dreptul la libera circulație a persoanelor și a serviciilor, înscrise în Tratatul de funcționare a UE este încălcat”, iar buna funcționare a pieței comune este neglijată.

Autoritățile române au reacționat deja, MAE transmițând că Guvernul României consideră regretabil faptul că, în ciuda demersurilor și argumentelor părții române și ale altor state membre afectate de Pachetul Mobilitate I efectuate și transmise pe parcursul negocierilor interinstituționale între Consiliul UE și Parlamentul European, nu a fost posibilă agrearea unor texte care să includă măsuri proporționale și echilibrate în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă în sectorul transporturilor și sprijinirii.

În acest context, România își rezervă dreptul de a utiliza toate opțiunile de acțiune pe care le au la dispoziție, inclusiv introducerea de acțiuni la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, a precizat Ministerul român de externe.



Nici comisarul european pentru transporturi, Adina Vălean, nu e pe deplin mulțumită de adoptarea noii legislații europene privind transportul rutier, avertizând că anumite elemente din cele trei directive ar putea ridica probleme de mediu.

