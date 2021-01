Europenii mențin restricțiile, în pofida protestelor din mai multe țări. Guvernanții români adoptă o atitudine cu totul diferită, deși noua tulpină de Sars-CoV-2 din Marea Britanie a apărut și în România, inclusiv într-o școală din București.

Confruntați cu noua tulpină de Sars-CoV-2 din Marea Britanie, mult mai contagioasă potrivit experților, europenii mențin restricțiile, iar unele țări chiar se gândesc la înăsprirea lor. Autoritățile din România s-au gândit să meargă contra curentului. Din explicațiile premierului rezultă că românii au respectat regulile, astfel că Florin Cîțu nu se teme nici măcar de noua tulpină.

Decizia privind relaxarea măsurilor în București a provocat discuții în contradictoriu între Ministerul sănătății și decidenții din Capitală, aceștia din urmă invocând legislația care prevede deschiderea restaurantelor și a sălilor de spectacole, dacă incidența cazurilor e sub 3 la mia de locuitori. Nimic despre numărul tot mai mic de teste.

Optimismul guvernanților români se bazează și pe modul în care decurge campania de vaccinare. Vom vedea mai târziu dacă pariul Bucureștiului a funcționat. Primul test: preconizata deschidere a școlilor.

Alte știri:

