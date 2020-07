Parlamentul a avut treabă serioasă de făcut ieri, când a uns în funcții tot felul de personaje care mai de care mai "speciale".

La CNCD au fost trimiști, printre alții, un agramat cu pretenții de politician și un fost șef de IPJ cercetat pentru furt. Pe listă se afla și un preot homofob, dar, printr-o minune, acesta n-a prins un loc eligibil în Consiliul Director al CNCD.

Niculae Bădălău, cunoscut și el printre altele că la o petrecere cânta despre micționarea pe românii din Diaspora, a fost uns în funcția de vicepreședinte al Autorității de Audit.

Parlamentul a adoptat și Strategia Națională de Apărare, iar parlamentarii USR s-au abținut de la vot, din cauză că documentul nu statuează corupția la nivel de prioritate a statului român.

Deputații au mai decis ca persoanele condamnate penal să nu mai beneficieze de pensie specială. Legea merge la promulgare, iar dacă va fi adoptată, judecătorii CCR, polițiștii sau militarii se numără printre cei care pot să își ia adio de la bani.

Pentru a aduce lămuriri cu privire la logica deciziei de a bloca accesul la anumite site-uri în perioada stării de urgență, dar și cum văd autoritățile lupta cu știrile false, EURACTIV România a cerut răspunsuri de la Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și Grupul de Comunicare Strategică (GCS).

Președintele Klaus Iohannis i-a prezentat președintelui Consiliului European, Charles Michel, obiectivele principale ale României în negocierea viitorului buget multianual al UE. Printre acestea, alocări cât mai mari pentru coeziune și PA.

Președintele Turciei a închis prin decret prezidențial universitatea fondată de ex-premierul Ahmet Davutoglu, un fost aliat devenit între timp rival al președintelui turc.

Și vecinii de peste Prut au decis că amenzile aplicate persoanelor fizice în perioada stării de urgență, neconstituționale.

Comisia Europeană a lansat o consultare publică deschisă la nivelul UE cu privire la noua politică europeană de protecție a consumatorilor pentru perioada următoare, așa-numita "Nouă agendă a consumatorului”. În plus, Comisia a aprobat o nouă extindere a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat, care are drept obiectiv sprijinirea economiei în contextul pandemiei.

