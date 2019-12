Klaus Iohannis nu este mulțumit de ultima propunere privind bugetul pe termen lung al UE, PSD vrea alocații de 300 de lei pentru copii, iar Ministerul Dezvoltării taie bani din Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL).

Președinele Klaus Iohannis s-a declarat nemulțumit de ultima propunere privind bugetul pe termen lung al Uniunii Europene a președinției finlandeze a Consiliului UE.

De asemenea, prioritatea numărul unu în discuțiile de joi dintre șefii de stat și de guvern din UE, reuniți la Bruxelles pentru ultimul Consiliu European din acest an, este tema schimbărilor climatice.

Într-un nou exercițiu de populism, PSD a anunțat că vrea dublarea alocațiilor copiilor. Măsura ar avea un impact semnificativ asupra bugetului pe anul 2020, buget care oricum este greu de alcătuit din cauza felului în care tot PSD a guvernat în ultimul an. Nu-i bănuiește nimeni pe social-democrați că nu mai pot de grija copiilor, ci decizia reprezintă un hop pe care vor să-l pună Guvernului Orban în menținerea țintei de deficit bugetar la 3,6%.

Tot PSD și-a ocupat locul în opoziție și a anunțat deja că va ataca la CCR două legi pe care Guvernul și-a asumat ieri răspunderea în Parlament.

Orban, supărat că PSD va sesiza Curtea, a spus că, în locul lor, ar tăcea cel puțin cinci ani pe orice temă legată de justiție.

Ministerul Dezvoltării - pușculița prin care Puterea a reușit în ultimii ani să își țină aproape primarii și baronii locali -, a decis acum să oprească plăți de peste 146 de milioane lei din PNDL din cauza unor nereguli. Baroni și primari care trebuie mulțumiți în prag de alegeri are și PNL, astfel că rămâne de văzut cum va fi primită decizia de aceștia.

Negociatorii Parlamentului European și ai celor 28 de țări membre UE au ajuns joi dimineața la un preacord pentru reformarea condițiilor de lucru ale transportatorilor, dosar ultrasensibil marcat de o puternică opoziție între Est și Vest.

Minstrul de Interne susține din nou că cei care au regizat "mizeriile" din 10 august trebuie să plătească. Marcel Vela are explicații pentru tot ce s-a întâmplat atunci, dar la peste o lună de când a preluat mandatul, lucrurile nu s-au prea clarificat.

În Regatul Unit, premierul Boris Johnson a câștigat detașat alegerile, astfel că Brexitul ar putea deveni, în sfârșit, o realitate.

Recomandare de lectură: New York Times - Would You Open Your Home to an Ex-Prisoner?