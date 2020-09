Noul an școlar se apropie, iar România este din nou luată prin surprindere.

Luni de zile în care am învățat să supraviețuim în condiții greu de imaginat în urmă cu un an, cu sectoare întregi afectate, job-uri pierdute, crize peste crize, România demonstrează încă o dată că nu este capabilă să se pregătească de nimic.

Educația, vitală pentru orice societate care vrea să se dezvolte, la noi este și mai lovită: de pandemie și de incompetență. Pe 14 septembrie, elevii se întorc la școală, dar încă nu este clar cum. Dacă în urmă cu câțiva ani vorbeam despre veșnicele toalete în fundul curții, clase care n-au mai văzut vopsea pe pereți sau bănci noi de zeci de ani, acum vorbim despre o pandemie care a prins sistemul din nou nepregătit.

Într-o conferință de presă susținută de ministrul Educației și cel al Sănătății, "vom face”, "vom cumpăra”, "vom avea” au rămas la ordinea zilei. Timp de o jumătate de an, lucruri care puteau fi rezolvate par din nou să uimească. Au uimit oameni incompetenți și înainte, o fac și acum.

În toată nebunia, ieri s-a dat drumul, printre altele, la restaurante și cafenele și au fost adoptate obligațiile operatorilor economici privind protecția clienților în spațiile în care aceștia au acces.

Tot incompetența la nivel înalt aduce din nou în discuție fascinantului metroul din Drumul Taberei. Pentru a fi circul complet, Ministerul Transporturilor susține că „inconsecvența administrației publice locale îi costă pe bucureșteni”, după ce sprijinul solicitat Primăriei Capitalei pentru finalizarea lucrărilor la un pasaj nu ar fi fost acordat.

În tot acest iz prostesc, România se pregătește de noi alegeri. AEP a lansat un spot video cu măsurile de protecție în campania electorală, iar Expert Forum a lansat platforma www.votcorect.ro.

USR PLSU vrea desființarea Poliției Locale pe motiv că Poliția locală a Sectorului 1 a monitorizat un lider din opoziție la protestele anticorupție din februarie 2017, mai exact pe actuala candidată a Alianței la primărie, Clotilde Armand.

Șeful Poliției Române a anunțat că demisionează din funcție din cauza unor atacuri concentrate. De fapt, demisia lui vine după întâlnirea în miez de noapte cu interlopii, acțiune criticată dur atât de subordonații lui, cât și de cetățenii care așteaptă, totuși, altceva de la polițiști.

Opoziția din Belarus dorește să crească și mai mult presiunea asupra președintelui Aleksandr Lukașenko printr-o grevă la nivel național, precum și înființarea unui noi partid politic.

Alte știri:

Zborurile regulate spre și dinspre Polonia, suspendate temporar;

Social-democrații care nu au fost la moțiune, dați afară din PSD;

Comisia Europeană solicită opiniile cetățenilor cu privire la noua strategie privind drepturile copilului;

Bogdan Aurescu, vizită în Statul Israel și Palestina;

Rata șomajului a rămas pe un trend ascendent și în iulie.

Recomandare de lectură: IFLScience - Covid-19 Has Hit An Isolated Tribe Living In The Indian Ocean