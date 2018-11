Doi miniștri social-democrați au reușit marți să inflameze opinia publică prin declarațiile lor privind reținerea medicilor rezidenți în țară și limitarea dreptului la muncă în UE.

Tensiunile se intensifică în apropierea României, iar în interior s-au încins spiritele în urma declarațiilor aberante a doi dintre miniștrii Cabinetului Dăncilă.

Cunoscut pentru declarații și inițiative aberante, ministrul Finanțelor a recidivat. În loc să se gândească la soluţii pentru a-i convinge pe români să nu-şi mai caute un rost în afara ţării, Eugen Teodorovici s-a gândit că mai bine s-ar limita la cinci ani dreptul de a lucra într-un alt stat membru. Cică ar fi ridicat problema asta și la nivelul colegilor săi din ECOFIN. Declarația sa arată ministrul nu prea știe prevederile din Tratate privind cele patru libertăți fundamentale. După iureșul iscat, Teodorovici a spus senin că lumea nu a înțeles mesajul în spiritul său.

Eurodeputați PPE au reamintit PSD că UE nu va accepta limitarea dreptului la muncă, altfel un drept pentru care românii s-au luptat pentru a-l obține. #PE

Nici aliații de la guvernare nu sunt de acord cu intențiile social-democraților. Dreptul de a munci în interiorul UE este un bun câştigat, iar problema deficitului de forţă de muncă în România nu se rezolvă prin limitarea acestui drept, a reacționat liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu.

Și ministrul Sănătății spune lucruri trăsnite. Sorina Pintea a declarat că Guvernul se gândește la un contract sau un act adiţional la contractul de muncă prin care medicii rezidenți să fie obligați să stea un anumit număr de ani în țară.

În același spirit al îndepărtării de valorile europene, Codrin Ștefănescu ne transmite că Marian Oprișan le-a spus procurorilor DNA că PSD va da legea amnistiei şi graţierii.

