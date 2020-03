Doar șeful poate - cam așa poate fi rezumată explicația lui Florin Cîțu pentru renunțarea la poziția de prim-ministru. Dar nu că doar șeful PNL ar fi capabil să guverneze, ci pentru că obiectivul e câștigarea alegerilor.

Încă nu este clar cine pe cine a aruncat sub autobuz, cum spune o expresie în limba engleză: Ludovic Orban pe Florin Cîțu, Cîțu pe Orban sau Iohannis pe amândoi. Cert este că, dacă te uiți în social media, PNL a pierdut peste 15% la alegerile din acest an după decizia de a-și retrage premierul cu zece minute înainte ca guvernul să fie învestit.

Într-un moment de criză despre care alți lideri europeni vorbesc că este fără precedent în ultimul secol, liderii noștri arată că nu au o viziune care să depășească genunchiul broaștei, iar consultanții lor nu sunt capabili să-și ajusteze strategiile în funcție de evenimente cu evoluție rapidă. PNL a eșuat să impună alegerile în două tururi (deși nu e clar dacă își dorea cu adevărat asta), a eșuat să provoace alegerile anticipate și acum apelează la metoda Dragnea de dinamitare a propriului guvern.

Iar șeful cel mare, de la Cotroceni, în loc să critice lipsa de iresponsabilitate a partidului care este la guvernare într-o situație de urgență epidemiologică, așa cum a făcut-o în repetate rânduri cu PSD, aplaudă „maturitatea politică” de care a dat dovadă Florin Cîțu renunțând la șefia guvernului cu câteva minute înainte de a fi fost instalat după săptămâni întregi de pretinse negocieri pentru susținere.

Ba mai mult, Iohannis cere Parlamentului să-i dea rapid un guvern cu puteri depline săptămâna viitoare, la doar câteva ore după ce parlamentarii se strânseseră tocmai pentru a instala un guvern.

Dar Cîțu măcar a fost sincer: a recunoscut că nici nu trebuia să fie prim-ministru, fusese desemnat de Iohannis doar pentru a nu fi votat de PSD. „Sunt un om de partid și înțeleg să fiu alături de partid și de președintele lui în momentele dificile. Cred cu tărie că pentru avea succes, în alegerile care vin, președintele partidului trebuie să fie și prim-ministru”. Ministrul interimar de finanțe a precizat că decizia președintelui de a-l desemna „a fost luată în contextul în care alegerile anticipate erau o soluție agreată de majoritatea partidelor. Această variantă nu mai există astăzi.”

În actualul context, este greu de crezut că PNL mai poate forma o majoritate care să susțină un guvern, deși este posibil ca Parlamentul să voteze orice executiv doar pentru a depăși criza politică. Dar amânările acestea succesive nu fac bine nimănui, în contextul în care epidemia de coronavirus se extinde, iar mediul de afaceri așteaptă soluții concrete de la autorități, nu reuniuni în grupuri de lucru.

Mai ales că piețele mondiale au luat-o rău în jos, iar mai mulți lideri au anunțat planuri de zeci de miliarde pentru a calma companiile și oamenii, în timp ce singurele sfaturi primite de români de la liderii actuali sunt să se spele pe mâini și să nu mai cumpere chiar toată hârtia igienică din supermarketuri. Și totuși, poate că acești clienți au dreptate - la cum se comportă guvernanții noștri, ne așteaptă niște vremuri... proverbiale.

Dar să ne păstrăm optimismul și să analizăm ce putem face în aceste vremuri: The Dos and Don’ts of ‘Social Distancing’