Guvernul Orban nu și-a început prea bine mandatul: apar diverse numiri nu tocmai potrivite, iar unele promisiuni din campanie au fost deja uitate. La acestea se adaugă greaua moștenire lăsată de guvernarea PSD-ALDE.

Guvernul a adoptat rectificarea bugetară pentru 2019 care prevede creșterea deficitului bugetar la 4,4% din produsul intern brut, de la ținta inițială de 2,76% din PIB. Deficitul aprobat joi e chiar mai mare decât cel anunțat în proiectul de rectificare chiar de Ministerul Finanțelor, ministrul Florin Cîțu explicând că au mai fost adăugate unele sume pentru plăți restante în educație și sănătate. Mai mult, deficitul e cu mult peste limita maximă acceptată la nivelul UE, de 3% din PIB, motiv pentru care Bruxellesul e cu ochii pe București.

Un purtător de cuvânt al CE a precizat pentru EurActiv că Executivul european va evalua bugetul pentru anul viitor pentru a vedea în ce măsură acesta respectă recomandarea Consiliului cu privire la ajustarea deficitului, iar datele pentru 2019 vor fi analizate când vor fi finale.

Ministrul justiției a ieșit cu o serie de declarații nu tocmai încurajatoare, arătând o atitudine ezitantă față de chestiuni îndelung contestate.

Cătălin Predoiu susține că Guvernul nu poate desființa ”peste noapte” Secția de investigare a infracțiunilor din justiție, discuțiile pe această temă urmând să înceapă anul viitor în Parlament. De ce ar dori parlamentarii PSD și ALDE să aprobe desființarea unei Secții pentru care s-au luptat atât de mult și care poate punebețe-n roate magistraților.

Dacă în august cerea abrogarea de urgență a legii recursului compensatoriu, acum Predoiu spune că nu se poate, deoarece Orban și-a asumat în negocierile cu alte partide să nu dea ordonanțe de urgență în justiție. În plus, ar urma condamnări de la CEDO, iar legea penală mai favorabilă oricum li se va aplica infractorilor.

În acest context nu tocmai încurajator, Guvernatorul BNR a ținut să ne liniștească, dând asigurări că recenta depreciere a leului nu trebuie să provoace panică pentru că sunt resurse în piață, iar investitorii nu-și doresc tensiuni mari în România.

BEC a publicat rezultatele finale ale alegerile prezidențiale, iar Klaus Iohannis a promis, în cadrul unei ceremonii la CCR, că va acționa pentru o mai bună funcționare a autorităților și instituțiilor publice, pentru ca acestea să fie cu adevărat în slujba românilor. Are cinci ani la dispoziție să nu dezamăgească din nou.

Că veni vorba de buna funcționare a instituțiilor, abia la 30 de ani de la Revoluție, Înalta Curte de Casație și Justiție începe dezbaterile în cameră preliminară în dosarul "Revoluției", în care fostul președinte Ion Iliescu este acuzat de infracțiuni contra umanității.

Raportul Comisiei Europene privind Starea sănătății în UE ne arată încă o dată situația în care ne aflăm. Deși a crescut în ultimii ani, speranța de viață la naștere este în România cu aproape șase ani sub media Uniunii Europene, iar cheltuielile pentru sănătate sunt cele mai reduse din întreaga Uniune.



