Haosul din lume, în general, este completat de cel local, în particular, însă astfel a mai trecut o zi în care este război la granița noastră, iar decidenții de la noi niște par copii scăpați la bolul cu bomboane.

România și Polonia sunt state cu poziții geostrategice „foarte relevante” pe Flancul Estic al NATO, „împreună, reprezentăm o forță care contează – în regiune și în Alianța Nord-Atlantică”, a declarat președintele Klaus Iohannis, după întrevederea cu omologul polonez, Andrzej Duda, aflat în vizită la București, după ce luni a fost în R. Moldova.

România va avea gaze și din alte surse iarna viitoare, inclusiv din Marea Neagră, susține Virgil Popescu, ministrul energiei, care a avut în ultima lună mai multe întâlniri cu oficiali din state producătoare de gaze naturale.

Gestionarea crizei umanitare provocate de invazia Rusiei în Ucraina poate fi o lecție pentru autoritățile și societatea civilă din România, consideră europarlamentarul USR Dragoș Pîslaru.

Aleksei Navalnîi, cel mai cunoscut disident din Rusia, a fost condamnat marți la încă nouă ani de închisoare și la plata unei amenzi de peste 10.000 de euro.

PNL a aprobat marți protocolul de fuziune cu ALDE, partidul înființat de Călin Popescu Tăriceanu, a anunțat marți șeful liberalilor, Florin Cîțu.

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis, marți, ca procuroarea Mihaiela Iorga Moraru, care a activat la Secția specială, să activeze pentru o perioadă de șase luni la Parchetul General.

Senatorii USR Simona Spătaru și George Mîndruță au depus o inițiativă legislativă prin care vor ca fapta de vânzare de minori să fie incriminată.

Recomandare de lectură: Deltacron: IFLScience - What Scientists Know So Far About This New Hybrid Coronavirus