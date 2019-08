Încercarea lui Ponta de a intra la guvernare s-a izbit, cel puțin pentru moment, de refuzul PSD. Viorica Dăncilă respinge ultimatumul lui Călin Popescu-Tăriceanu.

Premierul Viorica Dăncilă anunță că nici vorbă de ruperea coaliției, discuțiile cu Călin Popescu-Tăriceanu având loc ca ”între parteneri”. Liderul ALDE a ieșit însă în public cu un ultimatum: un set de măsuri privind un nou program de guvernare și o echipă guvernamentală restructurată, până la 20 august.

După CEx, Dăncilă a susținut că ALDE nu a cerut posturi în plus în guvern, dar l-a dat de gol pe Victor Ponta, afirmând că acesta a evocat ideea intrării la guvernare a Pro România. Asta după ce Mihai Tudose tocmai spusese că Pro România nu vrea la putere.

Pe lângă disputele cu partenerii de coaliție, PSD se ocupă și cu confiscarea protestelor. După Liviu Pop, a apărut și Adrian Năstase cu propunerea ca 10 august să fie stabilită "Ziua Porților Deschise la Guvern".

Altfel, inflația este din nou în creștere, prețurile de consum crescând mai rapid în iulie, în special pe fondul scumpirii alimentelor.

Guvernul a aprobat prima rectificare bugetară din acest an, ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici, insistând că este ”o rectificare pozitivă”, deși sunt tăieri la numeroase capitole. Educația e lăsată dintr-un foc fără un miliard de lei.

