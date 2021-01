Donald Trump a obținut un loc în istoria neagră a politicii americane ca fiind președintele care a instigat la un "puci" civil care a dus la luarea la propriu cu asalt a "Templului Democrației" de peste Ocean.

Cele trei ore anarhie care au avut loc în Capitala Americii au conturat un tablou cu cei 4 ani de administrația Trump. Președintele Americii din ultimii ani va ieși pe ușa din dos exact cum a intrat pe cea din față - controversat.

Donald Trump s-a ales cu conturile de socializare suspendate, dar a promis prin directorul de socializare al Casei Albe ”o tranziție ordonată” și începutul a ceea ce el consideră că este lupta pentru "America din nouă măreață” (sic!).

ÎPS Teodosie, un personaj pentru care plimbările prin instanțe nu sunt lucruri la fel de stranii ca situația epidemiologică, s-a ales cu o plângere penală pentru zădărnicirea combaterii bolilor, după ce în ultimul timp a făcut o tradiție din a îndemna oamenii să uite de cele lumești (mască, distanțare, stat acasă dacă e cazul).

Și Costel Alexe a ajuns la DNA, unde a aflat că este urmărit penal pentru de luare de mită (sub forma a 22 de tone de tablă) și instigare la delapidare.

Speranța justiției din România în ochii unora, Stelian Ion, dă înapoi în privința creșterii vârstei de pensionare a magistraților, asta după ce intenția lui de a trimite procurorii și judecătorii cu vreo 12 ani mai târziu în pensie a agitat apele.

Campania de vaccinare continuă în România, dar încă tot nu a fost atins pragul de cel puțin 20.000 de vaccinări pe zi, așa cum se promitea că se va face încă de luni. În schimb, numărul infecțiilor noi cu COVID-19 se menține mare, numărul testelor fiind relativ mic.

Recomandare de lectură: Washington Post - Trump didn’t build his border wall with steel.He built it out of paper.