Campania de vaccinare se duce în cap, educația suferă prea mult, Slovenia vrea extinderea UE în zona Balcanilor de Vest, iar BAC-ul ar putea fi diferit.

Campania de vaccinare din România merge din rău în mai rău. Astfel, pentru a nu mai risipi resurse, autoritățile au închis temporar peste 100 de centre, iar în perioadă următoare numărul centrelor cu porțile ferecate urmează să crească.

La polul opus al Europei, amenințarea unui nou val COVID-19 a pus în gardă Spania, care a anunțat deja că va reintroduce restricții privind petrecerile și cluburile de noapte.

Efectele pandemiei sunt deja cunoscute, însă ele par că vor lăsa urme adânci pe termen lung și în ceea ce privește școala. Un studiu realizat de Salvați Copiii România arată că aproape jumătate dintre profesori spun că e nevoie de educație remedială post-pandemie.

Slovenia, care deține președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene, și-a anunțat intenția de a relansa extinderea UE în zona Balcanilor de Vest.

Bacalaureatul va arăta altfel. Cel puțin așa reiese din proiectul președintelui Iohannis „România Educată”. Rămâne de văzut dacă o altă formă a examenului maturității va putea repara ceea ce s-a distrus în ultimii zeci de ani.

