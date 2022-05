Legea offshore se apropie de finalul parcursului ei în Parlament, însă nu putea lipsi nici de acestă dată un scandal în care cei de la AUR au avut rolurile principale. Războiul continuă, dar fără soldații ultimului bastion din Mariupol.

Deputații din Comisiile de Industrie și Buget au aprobat proiectul legii offshore, într-o ședință cu scandal generat de parlamentarii AUR pe care ministrul energiei îi acuză că „reprezintă cu ardoare interesele Rusiei”.

Evacuarea luptătorilor ucraineni din ultimul lor bastion din Mariupol marchează cel mai probabil sfârșitul unei bătălii îndelungate pentru acest port.



Comisia Europeană spune că va răspunde cu toate măsurile de retorsiune pe care le are la dispoziție dacă guvernul Marii Britanii va schimba regulile care guvernează comerțul din Irlanda de Nord după Brexit.

Șefa diplomației suedeze Ann Linde a semnat cererea de aderare a țării sale la NATO, în timp ce parlamentarii finlandezi au votat pentru aderarea la Alianța Nord-Atlantică.



Produsul intern brut a crescut în primul trimestru cu 6,5% față de aceeași perioadă din 2021, arată datele semnal transmise marți de Institutul Național de Statistică. Față de trimestrul anterior, PIB a fost mai mare cu 5,2% în date ajustate sezonier.

Copiii expuși la fake news dezvoltă anxietate. Aproape 80% dintre copiii cu vârsta între 8 și 17 ani utilizează Internetul zilnic timp de cel puțin trei ore, în afara orelor de școală, procentul celor care petrec între una și două ore pe zi fiind de 19%.

Fostul primar al Bucureștiului, Sorin Oprescu, a fost arestat marți la Atena, la patru zile după ce a fost condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție și dat ulterior în urmărire generală.

Președinta Republicii Moldovei, Maia Sandu, se va adresa miercuri eurodeputaților cu privire la războiul din Ucraina și consecințele acestuia. Miercuri după-amiază, eurodeputații vor dezbate, de asemenea, raportul anual de evaluare privind Acordul de asociere UE-Republica Moldova. Votul va avea loc joi.

Recomandare de lectură: IFLScience - Does Elon Musk Actually Have The Money To Buy Twitter?