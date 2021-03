Cele mai multe țări europene se află în carantină totală sau parțială. În România, restricțiile sunt mai relaxate, iar respectarea regulilor anti-COVID e încălcată deoseori, fără ca autoritățile să intervină.

Autoritățile de la Berlin prelungesc restricțiile până la 18 aprilie și nu vor face excepție nici pentru Paștele catolic și protestant din 4 aprilie. Cancelarul Angela Merkel a explicat că decizia a fost luată deoarece numărul de cazuri crește exponențial, iar paturile de la terapie intensivă se umplu din nou.

România se află în aceeași situație, înregistrând un număr record de cazuri la terapie intensivă. Cu toate acestea, autoritățile se mișcă în jurul cozii, ezitând să înăsprească restricțiile. Nici premierul Florin Cîțu, nici liderul PNL, Ludovic Orban, nu doresc carantinarea Capitalei.

Secretarul de stat în Ministerul sănătății, Andreea Moldovan, a declarat că nu crede că acest val pandemic poate fi oprit fără carantină. Ulterior, după o reuniune în care s-a discutat despre modificarea criteriilor pentru instituirea carantinei, Moldovan a venit cu un discurs total diferit în linie cu declarațiile politicienilor care se feresc ca dracul de tămâie de un nou lockdown: ”Carantina e un cuvânt greu, care ne este greu de suportat și nu ni-l dorim. Dacă ar fi să fie respectată carantina, ar însemna ca toată lumea să stea acasa, cum a fost în starea de urgență. Lockdown e un cuvânt prea dur. Nu îl dorim nici unul dintre noi”.

Dincolo de baletul autorităților care nu doresc să-i supere prea mult pe cetățenii deja obosiți de pandemie, pe cei care contestă măsurile și vin cu un discurs conspiraționist, dar și pe cei afectați grav economic, dar mai deloc ajutați de Guvern, există și o ”apatie” a forțelor de ordine în a-i pedepsi pe cei care încalcă regulile. Premierul s-a declarat supărat pe această "minoritate care încă nu vrea să respecte regulile în vigoare" și a purtat discuții cu prefecții și primarii pentru a găsi soluții de înăsprire a sancțiunilor.

Dar se apropie Paștele, iar președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat deja că nu va respecta niciun fel de reguli și se va duce la slujbă. Urmează pe turnură AUR, Diana Șoșoacă, Teodosie al Tomisului și alte personaje pentru care legea nu se aplică.

Alte știri:

Cofondatorii BioNTech și un comisar UE văd luminița de la capătul tunelului

UE impune sancțiuni Chinei

Cât de eficient a fost SURE în protejarea angajaților în timpul pandemiei

Senatul a decis că magistrații nu se mai pot pensiona anticipat

EMA nu recomandă utilizarea Ivermectinei pentru tratarea COVID-19

Recomandarea de lectură a redacției: Der Spiegel - Fall from Grace/Merkel's Conservatives Mired in Scandal and Incompetence