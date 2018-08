Guvernul pregătește o altă metodă pentru a curăța cazierele corupților, iar ministrul justiției este principalul avocat al redeschiderii dosarelor.

Ministrul justiției, Tudorel Toader, pregătește o ordonanță de urgență prin care infractorii vor putea redeschide procesele încheiate definitiv prin condamnare, care se adresează celor care au „sentimentul” că sunt condamnați pe nedrept, pe protocoale, pe interceptări nelegale.

Am analizat ce probleme de aplicare are planul de curățare a cazierelor și ce semne de întrebare ridică, în condițiile în care ministrul doar a anunțat intenția, fără a prezenta și textul propus pentru actul normativ.

Lideri ai coaliţiei guvernamentale au aplaudat imediat şi cu entuziasm intenţia lui Tudorel Toader de a da o OUG prin care să şteargă o parte importantă a muncii judecătorilor şi procurorilor din ultimii ani, totul spre beneficiul infractorilor.

În schimb, investiții importante și anunțate de mult bat pasul pe loc. Metroul spre aeroportul Otopeni nu va fi gata până în 2020, ne-a asigurat ministrul transporturilor, susținând că trage tare ca măcar linia de tren să fie disponibilă pentru suporterii ce vor veni să asiste la meciurile Campionatului European de fotbal. Asta, doar dacă vor mai avea loc aceste meciuri, pentru că asigurarea unui mijloc de transport alternativ la cel rutier este o condiție impusă de UEFA.

Transporturile primesc ceva bani în plus la rectificarea bugetară, dar pentru alte obiective. În plus, Guvernul alocă fonduri pentru combaterea pestei porcine africane, dar taie bugetul lui Iohannis și pe cele ale serviciilor secrete.

În schimb, Primăria Capitalei vrea să apeleze la fonduri europene pentru a moderniza mijloacele de transport în comun din București. De fapt și Guvernul mai vrea să dea un impuls absorbției de bani de la UE și a adoptat în ședința de joi noi măsuri pentru îmbunătățirea gestionării fondurilor europene.

