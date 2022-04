Camelia Bogdan, cunoscută pentru condamnarea lui Dan Voiculescu, a fost exclusă din magistratură.

După ce a făcut parte din completul de judecată care l-a condamnat pe mogulul Dan Voiculescu, Camelia Bogdan a fost linșată la Antena 3 și exclusă din magistratură pe baza acuzațiilor lansate la postul de televiziune al fostului colaborator al Securității.

Decizia a fost anulată în instanță, dar Bogdan a fost sancționată disciplinar și mutată pentru șase luni la Târgu Mureș.

Presiunile și acuzațiile la adresa ei nu s-au oprit, iar judecătoarea a fost din nou exclusă, după ce ICCJ și CSM au apreciat că că nu a respectat dispozițiile privind distribuirea aleatorie a cauzelor.

Excluderea sa vine la puțin timp după cea a lui Cristi Danileț, pentru postările făcute pe Facebook.

Două excluderi în decurs de câteva luni ale unor magistrați prea puțin obedienți reprezintă un semnal îngrijorător pentru starea justiției române. Opinia publică e însă amorțită și, cel mai probabil, se va trezi când independența justiției va fi doar o amintire.

