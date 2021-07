Al patrulea val al pandemiei se apropie, în timp ce românii își văd liniștiți de vacanță și liberalii de campania internă. Autoritățile se gândesc la soluții care au mai eșuat o dată.

Multe țări europene se confruntă deja cu valul 4 și caută soluții pentru a încuraja vaccinarea și pentru a limita răspândirea virusului. Deși controversată, unele state analizează posibilitatea unei diferențieri între vaccinați și nevaccinați, atunci când vine vorba de evenimente cu participare numeroasă.

Cu jumătate de gură, și guvernanții români au în vedere astfel de măsuri, dar campania internă din PNL ar putea fi o frână. Până la urmă, niciun politician român nu vrea să ia decizii nepopulare.

Vicepremierul Dan Barna a propus cooptarea BOR în campania de vaccinare. Acest lucru s-a mai făcut, dar a fost un eșec imens. Mulți preoți sunt reticenți, alții nu vor nici ei să fie nepopulari în zonele anti-vacciniste. Oficial, BOR e ”favorabilă” vaccinării, dar nu se implică în dezbateri extra-religioase. Când e vorba de educație sexuală, nu se aplică această regulă.

Altfel, Patriarhul Daniel nu s-a vaccinat, Vasile Bănescu invocând ”caracterul voluntar” al vaccinării, iar IPS Teodosie se opune clar vaccinării.

În acest ritm, România nu va atinge pragul de 5 milioane de vaccinați, pe care premierul Florin Cîțu și-l propusese pentru 1 iunie.

Consecința: Deși am vândut sau donat numeroase doze, peste 40.000 au expirat deja. Președintele CNCAV, Valeriu Gheorghiță, a dispus carantinarea acestor doze, dar ele nu intră deocamdată în procedura de distrugere. Ele vor fi păstrate până la primirea noilor date de stabilitate din partea producătorului (dincolo de 6 luni) și primirea noilor recomandări ale Agenției Europene a Medicamentului”, a precizat CNCAV pentru EURACTIV.



