În România domnește în continuare vidul legislativ privind gestionarea epidemiei, opoziția având ”chef” de jocuri politice. În acest timp, medicii sunt din ce în ce mai obosiți să lupte și contra bolii, dar și a conspirațiilor vânturate de pacienți.

După ce au promis că vor adopta rapid legea carantinării/izolării, social-democrații s-au sucit și au organizat în Comitet executiv în care au decis că nu vor vota în Senat proiectul de lege al Guvernului, până nu se duce premierul Ludovic Orban să le dea explicații. Potrivit informațiilor pe surse, în ședința PSD au fost și voci care au cerut respingerea legii, pentru a fi ”de partea poporului”. A acelei părți a poporului care nu crede în virus.

Într-un interviu acordat EURACTIV România, Elena Calistru, președinte și co-fondator al Funky Citizens, spune că, odată cu pandemia, a explodat și fenomenul infodemiei. Această criză de sănătate publică ”a exacerbat probleme și păreri deja formate, punând gaz pe focul conspirațiilor și al altor demoni ai dezinformării”, spune Elena Calistru.

Lucru resimțit și de medici. Pe lângă lupta cu boala și cu oboseala, aceștia trebuie să gestioneze și negaționismul unor pacienți care au impresia că se pricep mai bine decât medicii.

”Va fi din rău în mai rău. Cam 70% sunt adepții teoriei conspirației. Nu avem cu cine să luptăm. Suntem dezarmați. Toată munca noastră s-a dus pe apa Sâmbetei. Pacienții au refuzat tratamentul susținând că nu vor să facem experimente pe ei”, se plânge Cristian Oancea, directorul Spitalului ”Victor Babeș” din Timișoara.

Raed Arafat a încercat să le explice senatorilor din Comisia juridică de ce e necesară adoptarea unei legi pentru a acoperi vidul legislativ lăsat de decizia CCR. Secretarul de stat le-a dat ca exemplu situația unor pacienți care au plecat la cerere din spital, pentru a se întoarce într-o stare mult mai proastă.

În actualul context, prelungirea stării de alertă, după 15 iulie, e ”aproape iminentă”, avertizează ministrul sănătății. Nelu Tătaru mai atrage atenția că 12 țări au introdus deja diverse tipuri de restricții pentru români, fapt ce ar trebui să ne pună niște semne de întrebare vizavi de modul de raportare la criza sanitară.

Iar după relaxarea de vară, vine și sezonul gripei, iar previziunile sunt ”destul de sumbre”, susține, într-un interviu acordat Presshub.ro, medicul Florin Roșu, coordonatorul Compartimentului de Terapie Intensivă de la Spitalul de Boli Infecțioase ”Sf. Parascheva” din Iași.

Recomandarea de lectură a redacției: BBC Online - Winter wave of coronavirus 'could be worse than first'