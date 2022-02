Vladimir Putin s-a întâlnit cu prietenul Viktor Orban, infectările cu COVID-19 sunt tot mai multe pe zi ce trece în România, iar PNL și PSD au o nouă obsesie: prețurile alimentelor.

Klaus Iohannis a avut marți o convorbire telefonică cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în contextul aniversării a 30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între România și Ucraina. Președintele a arătat că este "inacceptabilă amenințarea cu folosirea forței și tentativa de subminare a actualilor parametri ai arhitecturii europene de securitate, precum și încercările de recreare a unor «sfere de influență» și a reafirmat susținerea puternică a României pentru dreptul Ucrainei de a-și alege propriile opțiuni de politică externă și de securitate”.

Președintele rus Vladimir Putin a discutat cu premierul ungar Viktor Orbán, care a adoptat o linie mai blândă asupra crizei din Ucraina decât NATO și UE, deși Ungaria e membră a ambelor organizații.

România a avut ieri cel mai negru bilanț zilnic de infectări cu COVID-19: peste 40.000 de cazuri, iar cu toate că statul relaxează restricțiile chiar și pentru cei în carantină, situația nu pare să se îmbunătățească în perioada apropiată.

Declinul libertății presei în Grecia este deja în atenția UE, iar guvernul se îndreaptă către „orbanizare”, declară Giorgos Kyrtsos, europarlamentar al partidului de guvernământ Noua Democrație (PPE).

PNL și PSD se joacă din nou cu declarațiile și pozează în salvatori. Ultima oară când au făcut-o, cu prețurile la energie, facturile au crescu. La fel încearcă și acum să plafoneze, să reducă sau să stopeze creșterea prețurilor la alimente. Nici ei nu știu.

Recomandare de lectură: IFLScience - COVID-19 Deadliest Event This Century In Three Countries Neutral In World Wars